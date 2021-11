Musica nei quartieri con la Filarmonica di Milano: concerti diffusi nel Municipio 6

Dall’11 al 18 novembre l’orchestra la Filarmonica di Milano sarà protagonista dell'iniziativa “Musica nei quartieri”, con numerosi concerti diffusi nel Municipio 6 (Bisceglie, Barona, Lorenteggio, Giambellino). La musica dell'orchestra entrerà nella vita quotidiana del quartiere, con la missione di rendere la musica viva e presente in tutto il tessuto della città, anche grazie al sostegno della Fondazione di Comunità Milano onlus.

I luoghi coinvolti

Tra i luoghi coinvolti , il Teatro Puntozero Beccaria, il Teatro Barrio’s, la Biblioteca Lorenteggio, la Biblioteca Sant’Ambrogio e la Comunità Nuova: saranno questi i luoghi del quartiere che ospiteranno conferenze, eventi, concerti e prove aperte dei diversi organici dell’orchestra, in formazione di quartetti, trii e duetti per adattarsi al meglio agli spazi proposti.

Un obiettivo ambizioso

Un obiettivo, quello che si cela dietro l'iniziativa, tanto ambizioso quanto lodevole: "abitare i quartieri di Milano con la musica, per favorire e rafforzare ancora di più la vita sociale e culturale della città. Vogliamo dare la possibilità a ogni persona che ci abita di ascoltare musica dal vivo riempiendo di suoni ogni spazio possibile: biblioteche, scuole, Rsa, strade, piazze, parchi e teatri”. Così Marco Seco, coordinatore artistico de LaFil, spiega la manifestazione.

Tutte le attività in programma saranno a ingresso gratuito e accessibili a tutti, a partire dalle prove d’orchestra aperte al pubblico. Un'occasione unica per scoprire la musica da camera e per entrare in contatto con i musicisti durante gli intervalli.

Il programma

Per scorpire il programa completo visitare il sito dedicato.