“Musica sacrosanta” per prepararsi alla Pasqua

L’incrocio tra fede e musica sacra può aiutare le persone a vivere più intensamente la Settimana Santa e a ritrovare se stesse nel canto e nella preghiera, in un’epoca contrassegnata da incertezze e preoccupazioni. È questo lo spirito con cui venerdì 18 marzo, a partire dalle 20:30, nella Chiesa del Sacro Cuore di Gesù dei Frati minori cappuccini, in viale Piave, 2, a Milano, Frate Cesare Bonizzi guiderà le vie crucis, cioè il cammino di preparazione alla Santa Pasqua scandito dalle varie stazioni con relative melodie sacre con la sua “Musica SacroSanta”, come si legge nella locandina.