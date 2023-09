La magia del Musical “CATS” arriva a Milano. In anteprima il flashmob per QuattroZampeInFiera

Ingresso Gratuito Bambini (0-10 anni non compiuti), cani e gatti. Biglietto Intero € 12. Biglietto con Sconto Online € 9. Biglietto on line € 8.5

Prezzo Ingresso Gratuito Bambini (0-10 anni non compiuti), cani e gatti. Biglietto Intero € 12. Biglietto con Sconto Online € 9. Biglietto on line € 8.5

Sabato, 30 settembre, in occasione di QuattroZampeInFiera a Novegro (Milano), si terrà in anteprima il flashmob di “CATS”, il Musical firmato Massimo Romeo Piparo che, dopo il grande successo della scorsa Stagione, debutterà a Milano, nel Sistina Chapiteau, il prossimo 13 dicembre. Sul palco del Parco Esposizioni Novegro, una colonia di gatti umanizzati eseguirà spettacolari coreografie, in un'atmosfera unica fatta di fantasia, romanticismo e grande musica.

La presenza di "CATS", uno dei musical più amati di tutti i tempi, alla fiera più importante dedicata ai nostri amici a quattro zampe promette di aggiungere un tocco di magia e intrattenimento al programma dell'evento.

Ma QuattroZampeInFiera non è solo spettacolo, la manifestazione, dedicata agli animali da compagnia, offre un ricco programma di attività coinvolgenti e stimolanti.

Attività sportive e divertimento per tutti

Le attività sportive proposte durante l'evento offriranno ai cani la possibilità di sperimentare discipline speciali e poco conosciute. Tra queste, il Pull Out, un'appassionante disciplina sportiva che introduce al mondo della ricerca del tartufo con il proprio cane, e l’Hoopers, che migliora la relazione tra cane e conduttore attraverso l'aumento dell'ascolto e della collaborazione, guidando il cane attraverso un percorso con vari attrezzi.

Gli amanti dello sport potranno cimentarsi nel canicross, una corsa campestre in cui cane e umano gareggiano insieme, nel dog scooter e nel bike joring, che prevedono il traino di un mezzo su due ruote da parte di uno o più cani. Il treibball, invece, insegna ai cani a spingere palloni attraverso una porta seguendo i comandi del conduttore, senza utilizzare zampe o denti. Saranno disponibili anche attività come il dog duathlon, il disc dog, l’acquadog per i cani amanti dell'acqua e la puppy class, lezioni di educazione per i cuccioli per apprendere le basi della socializzazione.

Divertimento per i più piccoli

I bambini avranno la loro sezione dedicata con la Bambility e l’Escape Dog Room, attività e giochi pensati appositamente per loro, per trascorrere momenti indimenticabili insieme ai loro amici a quattro zampe.

Attività per gatti

L'evento dedicherà particolare attenzione anche ai gatti, con attività specifiche pensate per coinvolgerli e stimolare i loro sensi, nel rispetto della loro natura e delle loro esigenze.

Dog-Travel e altro ancora

L'area dedicata al dog-travel sarà un'ottima opportunità per chi desidera viaggiare con il proprio fedele amico a quattro zampe, con esperti pronti a fornire suggerimenti su come organizzare al meglio una vacanza insieme al proprio cane e scoprire le mete più ambite. Saranno affrontati argomenti come i trasporti, le regole da seguire, cosa mettere in valigia e come garantire il benessere del cane durante il viaggio.

Per informazioni: info@quattrozampeinfiera.it - Tel. 0362.1636218 - quattrozampeinfiera.it