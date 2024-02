Il musical "Mamma Mia!" arriva gli Arcimboldi

Indirizzo non disponibile

Dal 30 aprile all’11 maggio agli Arcimboldi arriva il musical Mamma Mia, commedia musicale più amata sull’amore, la famiglia e l'amicizia, ispirata da ventidue straordinari successi degli Abba.

Per l'occasione, il Teatro si trasformerà magicamente in una suggestiva isola greca, regalando al pubblico un'esperienza unica e indimenticabile.

La trama

Mamma Mia! è una delle storie più celebri al mondo. Una madre, una figlia, tre possibili padri: Sophie Sheridan, alla vigilia del matrimonio, si impegna a svelare l'identità del suo vero padre, riunendo i tre uomini più significativi dal passato della madre, Donna, sulla stessa isola greca dove avevano condiviso momenti cruciali oltre 20 anni prima.

Un racconto avvincente e divertente che si svela fra la magia dei capolavori senza tempo degli Abba.

La celebrazione dei 25 anni dal debutto

Lo spettacolo festeggia 25 anni dal debutto nel West End di Londra nel 1999. Il musical ha entusiasmato oltre 65 milioni di spettatori con 50 produzioni in 16 lingue diverse. È stato presentato in più di 450 grandi città in tutto il mondo diventando un fenomeno globale più velocemente di qualsiasi altro musical nella storia.

Con musica e testi di Benny Andersson e Björn Ulvaeus, MAMMA MIA! è stato scritto da Catherine Johnson, diretto da Phyllida Lloyd e coreografato da Anthony Van Laast.

Le scenografie e i costumi sono di Mark Thompson, il design luci di Howard Harrison, il sound design di Andrew Bruce e Bobby Aitken e la direzione musicale e gli arrangiamenti di Martin Koch.

Biglietti

E' possibile acquistare i biglietti sul sito dedicato.