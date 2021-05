Il Teatro Martinitt riapre le porte al pubblico con un musical imperdibile

Il Teatro Martinitt riparte dopo mesi di chiusura, e lo fa in grande stile: dal 28 al 30 maggio sarà infatti possibile assistere al musical Tomorrow Morning - Domani Ti Sposo… Domani Ti Lascio! Una commedia musicale che regala una boccata di allegria, melodia e spensieratezza, "un bentornato al pubblico", come scrive il teatro "un premio alla resilienza, una festa per lo spettacolo dal vivo, un saluto spensierato alla primavera e un degno preludio a un’estate intensa di divertimento e cultura a tutto tondo".

Ecco quello che sarà la tre giorni in musical, mentre fervono i preparativi per allestire l’Arena Milano Est, che verrà inaugurata il 10 giugno.

Lo spettacolo

Tomorrow Morning - Domani Ti Sposo… Domani Ti Lascio! è una commedia musicale inglese del compositore e autore Laurence Mark Wythe, che ha debuttato a Londra nel 2006. Il successo di pubblico e critica è stato clamoroso e lo spettacolo si è subito spostato in America dove, nel 2009, viene premiato come Miglior Spettacolo Off ai Jeff Awards di Chicago. Nel 2011 riceve la nomination ai famosi Outer Critics Circle Awards di New York.

Lo spettacolo ha poi cominciato a viaggiare in giro per il mondo: Connecticut, Melbourne, Tokyo, Vienna e anche in Germania e Portogallo. Quello che va in scena in Italia, su licenza di Janet Fillingham Associates di Londra, è prodotto dalla compagnia A.M.O. (Attori Momentaneamente Occupati) che, dopo il successo di Ti Amo Sei Perfetto Ora Cambia, continua il filone delle commedie musicali / musical da camera. A.M.O. srls è, ad oggi, l’unica produzione professionale italiana a specializzarsi in questo genere di “mini musical” di importazione straniera.

Biglietti

E' possibile acquistare i biglietti dello spettacolo sul sito del teatro.