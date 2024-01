"We Will Rock You" torna a Milano sulle note dei grandi successi dei Queen

Dopo lo straordinario successo di pubblico e critica delle precedenti edizioni, dall’1 all’11 febbraio al Teatro Nazionale torna We Will Rock You, lo spettacolo musicale scritto da Ben Elton insieme a Roger Taylor e Brian May.

Il musical è tornato nelle principali città italiane con un nuovo show e un nuovo cast, infiammando intere platee al ritmo dei più grandi successi dei Queen, suonati rigorosamente dal vivo e cantati in lingua originale.

Un grande ritorno

Il ritorno dello spettacolo a Milano è la promessa di trascinare ancora una volta il pubblico, tra emozioni e risate, in questa straordinaria storia d’amore per la Musica e la Libertà, nel racconto della Speranza per un futuro migliore, dell’impegno e sacrificio necessari per cambiare un destino che sembra già scritto, del potere salvifico del Rock and Roll e del diritto di poter esprimere sé stessi.

Informazioni utili

Tutti coloro che acquisteranno i biglietti direttamente presso la biglietteria del Teatro Nazionale o del Teatro Lirico Giorgio Gaber avranno diritto a uno sconto del 20%, fino a esaurimento posti dedicati a questa iniziativa.

Biglietti

E' possibile acquistare i biglietti on-line.