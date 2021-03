Mutuo soccorso Milano a.p.s. & fondazione corte delle madri: al via la campagna di crowdfunding "Mettiamo in moto la cucina mobile solidale"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

È partita la campagna crowdfunding “Mettiamo in moto la Cucina Mobile Solidale” ospitata e cofinanziata da NaturaSì su Produzioni dal Basso, prima piattaforma di crowdfunding e social innovation. Vede protagoniste due organizzazioni: Mutuo Soccorso Milano a.p.s. e Fondazione Corte delle Madri. In collaborazione con NaturaSì le due organizzazioni puntano a comprare una Cucina Mobile Solidale per offrire un pasto caldo, servizi di prima assistenza sanitaria, serenità e dignità a coloro che vivono le strade di Milano. I fondi raccolti verranno utilizzati per comprare un foodtruck, allestirlo e prepararlo al suo viaggio. Al raggiungimento del 70% di budget, durante i 45 giorni della campagna, NaturaSì contribuirà con il restante 30% per l’acquisto del foodtruckIl progetto si basa su un paradosso che caratterizza la società contemporanea: da una parte lo spreco di tonnellate di cibo e dall’altra una povertà, non solo alimentare, in continua crescita. Mutuo Soccorso Milano con le sue attività, Drago Verde e Comida Sociale, porta avanti una lotta allo spreco e alla disuguaglianza. Tramite il recupero di prodotti alimentari invenduti vengono cucinati pasti caldi che attraverso le operazioni Drago Verde vengono distribuiti per le strade di Milano. Acquistando una Cucina Mobile Solidale le operazioni potranno essere svolte in più aree della città garantendo così un servizio dignitoso a più persone possibili. La Mutuo Soccorso Milano e Fondazione Corte delle Madri si impegnano per cercare un'alternativa sostenibile e mutualistica, per risolvere una situazione fragile che continua a peggiorare; a Milano sono state censite 2.608 persone senza fissa dimora, ma il loro numero continua a crescere: più del 15% solo durante l’ultimo anno. Sempre a causa del lockdown la povertà a Milano è cresciuta dal 31% al 45%. Il Coronavirus non ha fatto che aggravare l’emergenza economica e sociale che in tutto il Paese è in corso da tempo, anche in città come Milano. “L’entusiasmo che queste associazioni hanno dimostrato alla presentazione della proposta è stato coinvolgente, siamo felici di poter veicolare un messaggio di questo tipo e contribuire alla possibilità di implementare queste attività. In un momento come questo, in cui è necessaria la solidarietà dei territori a sostegno delle persone più svantaggiate, ci è sembrato giusto e naturale fare la nostra parte. Inoltre, questa progettualità corona una collaborazione in atto da mesi, al fianco del Mutuo Soccorso Milano e di Corte delle Madri” dichiara Renzo Vudafieri, responsabile CSR di NaturaSì. Per maggiori informazioni e per contribuire al crowdfunding: https://www.produzionidalbasso.com/project/mettiamo-in-moto-la-cucina-mobile-solidale/