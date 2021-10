"Mutuo Soccorso" al Teatro Franco Parenti, il racconto di un condominio milanese

Da venerdì 8 a 24 ottobre al Teatro Franco Parenti arriva lo spettacolo Mutuo Soccorso, il nuovo testo di Francesco Brandi, con la regia di Raphael Tobia Vogel e che sarà in scena fino al 24 dello stesso mese. Il debutto avverrà venerdì 8 ottobre con la Prima Nazionale.

La trama

"Mutuo Soccorso" è ambientato in un condominio milanese ed è incentrato su due coppie che abitano l’una di fronte all’altra: una più giovane, con tutta la vita davanti, l’altra decisamente più anziana e con molta meno energia verso il futuro. Matilde e Nicola, i veterani del palazzo, hanno appena finito di pagare il mutuo e aspettano gli amici a cena per festeggiare. Giacomo e Silvia, che invece hanno appena pagato la prima rata del mutuo, convivono con un cane molto rumoroso che ha tolto definitivamente il sonno a Nicola. I quattro si incontrano sul pianerottolo per caso e la bomba è pronta a esplodere.

Quello che non si aspettano però, nessuno dei quattro, è quanto questo incontro/scontro rappresenterà il soccorso definitivo alle loro esistenze, ognuna delle quali, al di là dell’età, esploderà nella sua tragica solitudine nonostante tutti i tentativi per evitare che ciò accada.

Il cast

Sul palco oltre allo stesso Brandi, Daniela Piperno, Miro Landoni, Silvia Giulia Mendola, le scene e i costumi sono di Laura Benzi mentre le luci sono a cura di Paolo Casati.

Brandi-Vogel sono alla terza collaborazione dopo "Per strada" e "Buon anno, ragazzi", due testi molto rappresentati che hanno affascinato numeri ragguardevoli di spettatori. In particolare, Buon anno, ragazzi, proposto con successo nelle ultime 5 stagioni e che al momento ha all’attivo quasi 100 repliche a Milano e nelle piazze di tutta Italia. Tra i riconoscimenti del duo la vittoria della XIV^ edizione del Premio Henriquez per la migliore drammaturgia e per la migliore regia nella categoria Teatro contemporaneo per Buon anno, ragazzi e la candidatura di Francesco Brandi al Premio Le Maschere Italiane 2019 come Miglior Autore di Novità Italiana per il testo di "Per strada".

Biglietti

E' possibile acquistare i biglietti on-line.

