My little demon for 2024

Lusvardi Art presenta la mostra collettiva “MY little DEMONS for 2024”, percorso multidisciplinare in cui ciascun artista porta in mostra la propria ricerca individuale.

In esposizione opere degli artisti Agostino Artese, DOMINIK, Flavio Degen, Elisa Ewert, Jake Kent, Natalia Korotyaeva, David Kroell, Laura Lusvardi, Alessandro Rauschmann e Rebecca Picci.



Allo stesso modo Lusvardi ospita opere eterogenee, “daimon”, inteso nel suo significato di personificazione della coscienza individuale, che ogni artista esprime e veicola attraverso media, processi, contenuti e intenti diversi.