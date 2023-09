A Milano torna l'evento top del benessere, oltre 300 appuntamenti tra workout e consulti medici: come iscriversi gratis

Mente sana in corpo sano. Sempre più persone si sono accorte di quanto sia importante il proprio benessere psicofisico e di come sia essenziale curarlo con il giusto stile di vita. Tra loro ci sono anche tantissimi milanesi che, dopo il grande successo della prima edizione, aspettano il ritorno di Mypersonaltrainer Days.

L'appuntamento, patrocinato dal Comune di Milano, che abbraccerà l’intera area dell'Arco della Pace i prossimi sabato 16 e domenica 17 settembre 2023, è giustamente attesissimo dato che anche quest'anno saranno tante le attività gratuite e aperte al pubblico per tutti gli amanti del wellness e dello sport.

Sono in calendario più di 500 appuntamenti gratuiti, dai migliori workout e pratiche wellness di tendenza, ai talk con personaggi del mondo dello sport e del benessere, senza dimenticare una serie di utilissimi consulti medici con il Centro Diagnostico Italiano con specialità quali ad es. fisiatria, dietologia, dermatologia e fisioterapia.

Le attività dedicate al fitness, inoltre, vedranno la partecipazione di tanti talenti sportivi e personaggi dello spettacolo per provare discipline di tendenza. ll pubblico potrà avvicinarsi al Mobility con Jairo o al Fluid Silent Fitness con Jill Cooper. Coinvolgente anche il Rocket Yoga e il ballo latino con la partecipazione speciale di Mattia Zenzola, vincitore di Amici 22.

Nel villaggio dello sport e del benessere che animerà Parco Sempione, nella splendida scenografia dell’Arco della Pace, si potranno conoscere meglio il Pickleball, un mix tra tennis, padel e badminton e il Free Climbing per praticare l’arrampicata con guide specializzate. E ancora l’AcroVolley, un mix tra la pallavolo tradizionale e il divertimento dei tappeti elastici. Non mancherà un campo da basket per una sfida 3 contro 3.

A Milano torna la Mypersonaltrainer Urban Walk

Uno degli eventi più attesi è senza dubbio la MYPT Urban Walk. Si tratta di una camminata sportiva di beneficenza, appassionante e inclusiva. Ai 5 km non competitivi possono partecipare davvero tutti, anche gli amici pet. La walk sarà preceduta da una sessione di preparazione sia mentale che fisica guidata da professionisti. Parte della quota di partecipazione di 15 euro verrà devoluta alla Fondazione Italiana Diabete. Potete iscrivervi a questo indirizzo.

Il ritrovo è in piazza Sempione, sabato 16 settembre alle ore 14, dove potrete ritirare la vostra maglietta, il vostro zainetto Mypersonaltrainer, ricco di sorprese e il vostro pettorale. Il riscaldamento sarà guidato da Najla Aqdeir, atleta e coach professionista di Raptors Milano, Cristina Turini, runner e creatrice del blog Run and the City e Nìcolò Famiglietti, primo beauty trainer italiano. Potrete riscaldarvi facendo stretching, mobilità e prepararvi a correre o camminare al vostro ritmo preferito.

È prevista una preparazione alla MYPT Urban Walk con "5 Minuti. Io Medito" della Stimolazione Neurale Metodo LJ a cura di Anna Seddone. La partenza è prevista per le ore 15, e lungo il percorso troverete atleti e pacer pronti a supportarvi! Non vi resta che comprare i biglietti a questo indirizzo.

Molti i partner che supportano l’iniziativa Zambon, DR Automobiles, Yovis Rigenera, Centro Diagnostico Italiano, Clearcorrect (Gruppo Straumann), Curaprox, Danacol, Croazia con la regione del Quarnaro, Kellogg’s, Pedigree, Natù Rigoni di Asiago, Scholl , Bonomelli, Lete, MCFit, Yogaessential e che consentiranno al pubblico di cimentarsi in test drive, giochi appassionanti e divertenti e consultare gli esperti di disturbi comportamentali per gli animali d'affezione, in particolare cani. Non mancheranno boot e corner instagrammabili per permettere ad utenti e fan di condividere sui social le proprie esperienze.