N.e.r.d.s. - Sintomi in scena al teatro filodrammatici dal 16 al 28 novembre 2021

N.E.R.D. infatti allude ai quattro fratelli protagonisti (Nico, Enri, Robi e Dani) “sfigati” e prigionieri dei loro ruoli adolescenziali ma fa anche riferimento all’acronimo che in medicina indica il reflusso non erosivo (Non Erosive Reflux Desease), un tipico bruciore di stomaco: fastidioso ma apparentemente innocuo.In scena quattro attori affiatatissimi: Tommaso Amadio, Emanuele Arrigazzi, Riccardo Buffonini e Umberto Terruso che hanno segnato il grandissimo successo di N.E.R.D.s, scritto e diretto da Bruno Fornasari, che dal 2015 registra il tutto esaurito a Milano e non solo.