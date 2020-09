Naba, la Nuova Accademia di Belle Arti, invita all’Open Day interamente in streaming

Si svolgerà martedìì 8 settembre il prossimo Open Day totalmente digitale, ma altamente interattivo, dedicato a studenti italiani e internazionali interessati a scoprire il mondo di NABA, Nuova Accademia di Belle Arti.

Grazie all’utilizzo di una avanzata piattaforma digitale, tutti gli interessati potranno infatti conoscere l’ampia offerta formativa dei campus di Milano e Roma, una selezione dei migliori progetti realizzati dagli studenti e i numerosi servizi disponibili.

La presentazione dei corsi

Durante la giornata i diversi Area Leader e Course Leader NABA si alterneranno con video dedicati alla presentazione dell’offerta accademica, guidando alla scoperta dei corsi di primo e secondo livello, per i quali l’Accademia rilascia diplomi accademici equipollenti ai diplomi di laurea universitari.

In particolare: dalle 11 alle 11.45 sarà presentata l’Area di Fashion Design; dalle 12 alle 12.45 sarà la volta dell’Area Communication and Graphic Design; dalle 13 alle 13.45 sarà il momento per scoprire di più sull’Area Media Design and New Technologies; dalle 14 alle 14.45 verrà presentata l’Area Design; dalle 15 alle 15.45 sarà il turno dell’Area Visual Arts; dalle 16 alle 16.45 sarà infine presentata l’Area Set Design. Per chiunque non potesse collegarsi, i singoli video saranno disponibili sul sito www.naba.it a partire dal giorno successivo all’Open Day.