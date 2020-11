Segui la stella cometa e… troverai un regalo di Natale dalle Ricordi Music School per tutti i bambini! Un viaggio di due minuti al giorno alla scoperta della musica.

Per HO PRESO UNA NOTA. Giochi musicali online presentiamo NABABÀ ● Natale Baby Band, un laboratorio virtuale ad accesso gratuito per bambini dai 5 ai 12 anni.

Laboratorio ideato da Giorgio Robustellini e Roberta Marino

Dal 1° al 25 dicembre, 25 piccoli appuntamenti quotidiani: ogni giorno un video incuriosirà i bambini proponendo loro attività diverse: dal canto alla danza, dalle percussioni alla scoperta degli strumenti musicali, con un indovinello finale.

Giorno dopo giorno sarà possibile scoprire i propri talenti e divertirsi con la musica. Tutti i bambini potranno ogni volta inviare un video con la loro testimonianza e diventare protagonisti del “videoclip” finale.

Per piccoli musicisti o aspiranti tali una divertente occasione che - grazie alla tecnologia – permetterà loro di cantare, suonare uno strumento insieme a tanti altri bambini, diventare artisti e creare un grande gruppo musicale.

Come partecipare?

Vi aspettiamo dall’1 dicembre sui canali social Facebook, Instagram e Youtube di Ricordi Music School: basterà cliccare sull’apposito link per iscriversi.

Dal 1 al 25 dicembre, ogni giorno si aprirà una porta… e si sarà accolti da un docente che spiegherà come partecipare ad una attività che tutti i bambini potranno fare a casa. Un tutorial sintesi di tutte le attività proposte sarà sempre online per aiutare i bambini in qualsiasi momento.

Il giorno di Natale, grazie alla partecipazione dei bambini di questa fantastica nuova Baby Band, una bellissima canzone sarà creata con le idee di tutti i piccoli artisti che avranno inviato il proprio video.

Per informazioni 02/55013327 – www.ricordimusicschool.com

