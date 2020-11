Naomi Berrill presenta “Suite Dreams” in un concerto in streaming a Milano Classica

In occasione della Milano Music Week, sabato 21 novembre Naomi Berrill suonerà per Milano Classica in diretta streaming sulla piattaforma ontheater.tv. La violoncellista e cantautrice irlandese presenta in esclusiva il suo terzo album Suite Dreams, uscito per Warner Music in collaborazione con Casa Musicale Sonzogno.

Il disco

Il disco è una collezione di tre suite dedicate al tema delle migrazioni e all’identità in movimento. Naomi Berrill conduce il violoncello in territori inesplorati: dai ritmi del jazz alla vitalità del folk, facendolo divenire epicentro di un mondo immerso nelle atmosfere naturali, delicato ed etereo, in cui l’arte viene assorbita in modo onnivoro per espandersi a tutto tondo attraverso la musica, la danza, la poesia e le illustrazioni.

“Sono arrivata in Italia nel 2006 e ho vissuto a Milano proprio vicino alla Palazzina Liberty”: dice l’artista. “Ci passavo vicino ogni giorno quando passeggiavo nel Parco Formentano, un'oasi verde dentro la città. Sono felice di tornare proprio qui per il mio nuovo album, che si ispira alla natura e ben si relaziona con il concetto estetico dell'Art Nouveau. Proprio a uno dei suoi maggiori rappresentanti, l’architetto e designer scozzese Charles Rennie Mackintosh, ci siamo infatti ispirati per il font utilizzato per la copertina del disco”.

L’evento in streaming si inserisce nella programmazione di #TheClassicalExperience, che nonostante il periodo di difficoltà non si ferma e propone concerti unici nel loro genere avvicinando il pubblico ad una nuova fruizione della musica classica, stravolgendone le regole d’ascolto e dove gli artisti stessi creano un programma ad hoc per trasportare l’ascoltatore in un’atmosfera d’espressione inconsueta.

Il costo del collegamento è di 5 euro.