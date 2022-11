Tutti gli eventi di Natale a Chiaravalle

Concerti, spettacoli teatrali per famiglie, visite guidate all’abbazia, laboratori per costruire maschere, addobbi e ghirlande e un mercatino natalizio animeranno il Borgo milanese di Chiaravalle ogni fine settimana dal 27 novembre al 18 dicembre portando cultura di qualità in un luogo che ha una tradizione unica a livello architettonico e paesaggistico, nel ricco programma della rassegna per adulti e famiglie ‘Verso Natale a Chiaravalle’ Municipio 5 del Comune di Milano, coordinata da Koinè cooperativa sociale in collaborazione con il Consorzio Tutela Grana Padano.



La rassegna inizia domenica 27 novembre con una passeggiata lungo la Valle dei Monaci da Nocetum a Chiaravalle che terminerà con un concerto di cornamuse che animerà la festa di inaugurazione.



Evento centrale del palinsesto sarà il prestigioso Concerto con i Violini del Mare, domenica 4 dicembre nella meravigliosa chiesa abbaziale: questi strumenti speciali nascono nel laboratorio di liuteria del carcere di Opera sostenuto da Fondazione Casa dello Spirito e delle Arti, per agevolare il reinserimento professionale di persone in stato di marginalità sociale. I violini sono realizzati con il legno recuperato dalle imbarcazioni dei profughi trovate a Lampedusa, per dare voce e suono al dramma dei migranti e far crescere una cultura dell’accoglienza e dell’integrazione.



Il programma prosegue ogni week end con musica, spettacoli teatrali, performance, visite guidate e laboratori tematici organizzati in collaborazione con associazioni e realtà del panorama culturale milanese e non (MaMu Cultura Musicale, Atelier Teatro) per chiudersi dal 16 al 18 dicembre con un mercatino natalizio che animerà il Borgo con artigianato e cibo di qualità.