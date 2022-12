Natale alla fondazione casa della carità “Angelo Abriani” di Milano

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

È ormai una tradizione, per UILCA Lombardia - organizzazione sindacale della UIL che riunisce i lavoratori che operano nel settore del credito, finanziario, delle concessionarie esattoriali e delle assicurazioni - portare doni e soprattutto un sorriso a categorie in difficoltà in occasione del Natale. E nel 2022 l'attenzione di UILCA si è concentrata sulla Casa della Carità di Milano, struttura che offre aiuto a persone che hanno perso la casa e il lavoro, persone senza dimora, donne sole o con figli, anziani in difficoltà, giovani soli e migranti in fuga, persone con disagio mentale, con disabilità. Sono donne e uomini di ogni età, Paese e religione. Accanto a UILCA Lombardia, in occasione del Natale 2022, Dolceitaliano.it, il più grande marketplace di alta pasticceria, che ha donato 60 referenze - circa 40 panettoni e una ventina di dolci tra scatole di cioccolatini e biscotti - a bambini, ragazzi e anziani. Protagonisti dell'iniziativa, i panettoni e i dolci di Panificio Ascolese, Giancarlo De Rosa, Domori e Lolli Liquori, tutte eccellenze italiane che compongono la grande squadra di Dolceitaliano.it, che sono state consegnate a bambini, ragazzi e anziani, protagonisti dell'iniziativa. “Vogliamo dire grazie, grazie di cuore a UILCA Lombardia e a Dolceitaliano.it - fa sapere Casa della Carità - per aver donato dolcezza, vicinanza e affetto ai bambini e ai 'nonni', come siamo soliti chiamarli in tono affettuoso, accolti in questa grande casa tanto voluta dal cardinale Carlo Maria Maritini. Un gesto concreto di solidarietà in occasione di questo Natale”. Lucia Peveri, Segretaria Generale Uilca Lombardia, così commenta l'iniziativa: "abbiamo voluto portare personalmente i regali perché consideriamo importante nel gesto del dono includere anche il nostro tempo arricchendolo di empatia, serenità e ascolto senza pregiudizio”. Fa eco Alessandra Negrotti, manager di Dolceitaliano.it: "fare del bene fa bene, a chi lo riceve e a chi lo fa. In questo periodo storico, difficile su più fronti, l'impegno sociale non può venire meno". Anziani, bambini e ragazzi hanno così avuto un Natale all'insegna della migliore pasticceria italiana: un modo per far sentire speciali – poiché speciali lo sono davvero – queste persone, che alla Casa della Carità trovano non solo accoglienza, ma vero calore e affetto.