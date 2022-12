Natale d'artista

Gli artisti, non vivono d’aria o di complimenti come molti credono, ma grazie alla loro creatività e fantasia, creano immagini nuove, nuovi stimoli, nuove emozioni, ed è proprio queste emozioni che noi facciamo nostre acquistando un’opera d’arte. Visto poi, che siamo nel periodo natalizio, queste emozioni le possiamo anche regalare. Non solo ai nostri amici o parenti, ma anche a noi stessi. Una mostra dal duplice significato e scopo, e cioè quello di donare/donarci emozioni, ma anche donare all’artista la possibilità di continuare ad esprimersi e creare emozioni. Il Natale è l’occasione più bella per stare in famiglia, sia per chi ha fede, sia per chi la fede non l’ha, o semplicemente abbraccia una diversa religione, ma non si può nascondere che il Natale racchiuda in sé una magia. La magia però, la può compiere anche un’opera d’arte, e si realizza quando tra chi guarda l’opera e l’opera stessa, scatta quella emozione che ci riporta ad un nostro vissuto o semplicemente siamo rapiti dalla bellezza dell’opera stessa. Dunque perché toglierci il piacere di ammirare un’opera d’arte seduti comodamente sul divano di casa nostra? Non c’è una risposta giusta, un’emozione non ha prezzo, un’emozione ha la capacità di farci vivere la vita per quello che è: meravigliosa