Il Natale arriva al Centro di Arese

Il Natale sta bussando alle porte, e a IL CENTRO di Arese si attende l’arrivo della festa più amata dell’anno con tanto shopping, intrattenimento e divertimento!

Fino all’8 Gennaio, il tradizionale mercatino natalizio aspetta i visitatori con tante opportunità di acquisti sotto gli accoglienti porticati del mall. All’ingresso 4 (area esterna Iper la grande i) tra le numerose casette in legno addobbate a festa, sarà possibile scegliere e comprare tanti prodotti artigianali e alimentari. Spunti di ogni tipo per trovare l’ispirazione giusta per uno splendido dono.

Un trenino magico

E per i più piccoli, l’emozione del periodo di festa è salire a bordo del trenino su rotaia per un giro indimenticabile nell’area esterna fronte Viridea, ingresso 1 attivo dal lunedì al venerdì dalle h. 15.00 alle h. 19.00 e dalle h.10.00 alle h. 20.00 nei giorni festivi e durante i weekend.

A IL CENTRO di Arese, l’attesa del Natale non è solo fare acquisti, ma anche tanto divertimento adrenalinico! Presso l’area eventi al primo piano, infatti, da venerdì 2 dicembre al 26 febbraio del prossimo anno, si trova la pista di DRIFT KART, uno speciale allestimento tutto dedicato a chi ha la passione dei motori adatto a tutti, adulti e bambini.