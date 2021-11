Il Natale arriva alla Palazzina Appiani e a Villa Necchi con due appuntamenti del FAI

Natale è tornare a casa, ritrovare la propria famiglia, godere del calore e dell’affetto di genitori e amici. È il momento più magico dell’anno, tanto atteso da grandi e piccini: l’occasione più bella per trascorrere insieme giornate di serenità, allegria e pace. Per questo anche nel 2021, nel mese di dicembre, il FAI - Fondo per l’Ambiente Italiano - invita a visitare i suoi Beni lombardi “vestiti a festa” e a condividere con le persone più care gioiose ore di svago, partecipando alle tante iniziative che verranno organizzate in occasione delle festività natalizie: visite a tema, degustazioni, concerti, laboratori creativi per adulti e bambini, concerti, esposizioni di presepi e tanto altro.

La degustazione di the a Palazzina Appiani

A Milano, il 5, 8 e 12 dicembre alle ore 15.30 si potrà partecipare alla Visita guidata con degustazione di tè organizzata alla Palazzina Appiani, progettata all’inizio dell’Ottocento da Luigi Canonica per ospitare la famiglia di Napoleone nelle occasioni pubbliche e affidata in concessione al FAI dal Comune di Milano nel 2015. Un’opportunità unica per scoprire questo piccolo gioiello neoclassico nell’Arena del Parco Sempione grazie a una visita speciale, al termine della quale si potrà assistere alla cerimonia del tè tenuta da un esperto che illustrerà l’origine e le caratteristiche di questo antico rituale.

L’esperienza si concluderà con una degustazione nel contesto unico del Salone d’onore, decorato con marmi, cristalli e un fregio continuo dipinto alla maniera del pittore neoclassico Andrea Appiani, da cui la Palazzina prende il nome.

I regagli di Natale a Villa Necchi Campiglio

Dicembre è un mese perfetto anche per apprezzare la bellezza di Villa Necchi Campiglio. Questa splendida residenza nel cuore della città, progettata nei primi anni dall’architetto Piero Portaluppi e custode di strepitosi capolavori d’arte, stupirà il pubblico con le sue sale rese ancora più affascinanti grazie agli addobbi natalizi. Inoltre, i visitatori potranno curiosare nel negozio e lasciarsi ispirare per i regali. Tra le proposte, libri selezionati, un colorato assortimento di oggettistica per la casa, accessori realizzati a mano da sapienti artigiani e prodotti gastronomici con materie prime provenienti dai Beni del FAI, come le marmellate di agrumi antichi del Giardino della Kolymbethra ad Agrigento, l’olio extravergine dagli ulivi secolari della Baia di Ieranto (NA) e il sale integrale delle Saline Conti Vecchi (CA).

Doni esclusivi, originali e “di valore” perché l’acquisto va a sostegno della missione del FAI per la tutela e la valorizzazione dello straordinario patrimonio d'arte e natura dell’Italia. E gli Iscritti FAI potranno usufruire del 10% di sconto su tutti i prodotti.