Giri in carrozza e vin brulé: ecco il Natale della piccola Versailles di Milano

Mercatini, giri in carrozza, canti tradizionali e una sorpresa per i più piccoli. Questo il programma a Villa Arconati, la piccola Versailles di Milano che sabato 10 e domenica 11 dicembre proporrà una festa a tema natalizio.

Bambini

Alle 14.30 di entrambi i giorni Babbo Natale farà visita ai bambini portando caramelle e dolciumi. Nella Villa viene allestito anche un ufficio di Babbo Natale, dove gli elfi aspettano i bimbi che vogliono scrivere o consegnare le proprie letterine. Al piano terra dell'ala sud, poi, saranno in mostra i presepi artistici a diorama realizzati dai presepisti dell’Associazione italiana amici del presepe di Lainate. Durante il fine settimana verrà presentato in anteprima dai suoi ideatori Roberto Tamburrino e Thomas Vitalini il progetto 'Quarta Dimensione Audio', che, indossando delle comuni cuffie, farà vivere in prima persona le pagine del Canto di Natale di Charles Dickens, avendo la piena percezione degli spazi, dei suoni, dei personaggi e dei loro movimenti.

Giri in carrozza e musica

Nei pomeriggi di sabato e domenica, dalle 14 alle 17, sarà possibile godere dell’incanto del giardino barocco della Villa, con un esclusivo giro in carrozza, proprio come i nobili signori di un tempo. Ci sarà anche spazio per la musica: sabato e domenica alle 17 la sala museo ospiterà le Carole di Natale cantate dai cori dell’Associazione vivere castellazzo e Associazione musicale Domenico Scarlatti di Baranzate. Domenica 11 dicembre alle 15, invece, sarà la Banda Arturo Toscanini di Bollate ad esibirsi per i visitatori in un bellissimo concerto di Natale.

Mercatini e caldarroste

Sotto il loggiato diversi artigiani metteranno in vendita i loro oggetti, tra decorazioni natalizie, gioielli di ispirazione barocca, candele profumate, l’oggettistica che richiama i pregiati decori della Villa, ma anche il volume edito sui 'Tesori del Palazzo', il miele prodotto al Castellazzo e tanto altro. Nella corte nobile, intanto, verranno serviti caldarroste e vin brulé, grazie alla collaborazione con la Pro Loco di Bollate.

La sala rossa, poi, accoglierà i visitatori per un lunch di Natale: vestita a festa con un’atmosfera calda e accogliente, proporrà uno speciale menù natalizio, con piatti tipici di queste giornate di festa. Consigliata la prenotazione (msg Whatsapp al 393.6638140). In programma, infine, come sempre, le visite guidate alla scoperta della Villa.