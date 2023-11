National geographic fest 2023

Il National Geographic Fest torna a Milano dal 17 al 19 novembre al CityLife Anteo e CityLife Shopping District. Tre giorni in cui si alterneranno incontri, interviste, tavole rotonde, musica, documentari per immaginare il futuro del pianeta attraverso il “Capitale Naturale”. Ad accompagnare il Festival, in piazza Tre Torri l’esclusiva mostra, per la prima volta in Italia, “The Greatest Wildlife Photographs” prodotta dalla National Geographic Society.