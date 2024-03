Key Gallery

presenta: Naturaleza | Fotografie di Francesca Romano a cura di Mariateresa Cerretelli



Dal 14 al 24 marzo 2024

Inaugurazione giovedì 14 marzo ore 18.00



Per Francesca Romano la fotografia è una compagna di vita, rappresenta il seme della passione, la ricerca del sé ed è il tramite tra lei e il mondo.

“Ho iniziato molto giovane con una Yashica analogica che aveva comprato mio padre per fotografare le sue architetture. Ho imparato presto le tecniche di sviluppo e stampa in camera oscura”. Il ritratto alle persone è stata la sua prima esperienza artistica, spinta dalla voglia di crescere e misurarsi con una creatività personale, ancora sommessa ma potente. Poi, il fascino e lo splendore della natura conquistano la sua attenzione totale. “Cercavo una materia che rappresentasse una trasformazione. Ho ampliato la scelta dei soggetti, rose, anthurium, orchidee, lilium, calle, tulipani, narcisi, e più ne incontravo più ne portavo a casa. E, a quel punto, il mio tavolo era pieno di queste nature morte, fiori e foglie colti sul punto di cessare di vivere ma ancora vitali”.

Una naturale predisposizione nella ricerca continua e determinata per ottenere risultati ottimali e quella voglia di restituire al mondo il proprio talento al meglio che la connotano hanno portato l’artista a limare ogni elemento distonico nelle sue immagini e a scrivere una nuova pagina del suo percorso.



“Queste mie fotografie affondano le radici in un inconscio collettivo che ricrea la mia opera, ogni volta in modo diverso, nella mente e nella sensibilità di chi le guarda”.