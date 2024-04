Navigare fuori dal tempo

Una rivisitazione in chiave moderna dell’Odissea di Omero attraverso gli occhi di due artiste internazionali, Anna Pennati e Daniela Gullotta, in un viaggio ideale verso la poetica Giapponese.



Dipinti e sculture in una mostra curata da Luca Temolo Dall’Igna, esposte in anteprima assoluta in occasione della Milano Art Week e subito a seguire del Fuorisalone, in forma ufficiale.



Gallery



La mostra verrà poi portata e presentata nella prestigiosa sede di Tiers Gallery in Tokyo.