Conoscere la vera Milano: navigazione sui Navigli e Darsena

Noi di Oj abbiamo organizzato un’altra emozionante esperienza da condividere in compagnia di vecchi e nuovi amici !



Descrizione:



La navigazione sui Navigli è uno dei modi più autentici per conoscere la vera Milano. Questo itinerario ti permette di scoprire da vicino i segreti di quest’affascinante quartiere.



? I canali, chiamati anche Navigli di Leonardo, sono il risultato di secoli di lavori ai quali ha contribuito proprio Leonardo Da Vinci. Il giro in barca sui Navigli è un Must tra le cose da fare a Milano.



? Partendo dal Naviglio Grande si osservano da subito le tipiche case di ringhiera milanesi, che rappresentano la Milano di una volta. Dopo pochi minuti, si incontra una delle più antiche chiese della città: la Chiesa di San Cristofor.



? Procedendo in battello lungo il Naviglio Grande si incontra la storica sede di Canottieri Milano Olona e il famoso vicolo dei lavandai, gioiello architettonico che prende il nome dai residenti che vi lavavano il bucato.



La navigazione sui Navigli ha la durata di un’ora e si conclude nel pontile di partenza, sul Naviglio Grande.



? Lo sapevi che…?



?? Attraverso il Naviglio Grande è avvenuto il trasporto dei marmi che decorano ancora oggi il Duomo di Milano, provenienti dalle cave di Candoglia sul Lago Maggiore.



?? Nel 1805 Napoleone ha completato la costruzione del Naviglio Pavese per collegare “Milano con il mare”.



Tour confermato se:

Il tour è confermato con un minimo 10 partecipanti



?? Partenze da:

Milano, Alzaia Naviglio Grande 4 ore 10:30, 15:00 e 17:20



? Costi:

€ 19,00 adulti

€ 15,00 Residenti Regione Lombardia * verrà richiesta carta d’identità



? La quota comprende:

Crociera in barca – green boat

Guida a bordo

Web radio multilingua: italiano, milanese, inglese, francese, tedesco, spagnolo, portoghese

Assistenza

Direzione Tecnica Zani Viaggi Srl



La quota non comprende:

Cibi e Bevande

Mance (opzionali)

Tutto ciò che non è stato precedentemente specificato



? Condizioni importanti:

– non si accettano le prenotazioni avvenute in maniera diversa e prive della nostra conferma;

– la guida aspetta i Clienti al meeting point prestabilito nell’orario prestabilito, le persone che non si presenteranno al meeting point all’orario concordato perderanno l’escursione.



Pagamento:



Potrete prenotare online il voucher che vi darà diritto di essere inseriti in lista. Una volta ricevuto il voucher dal Team Oj, riceverete un messaggio whatsapp con i dati per effettuare il pagamento.