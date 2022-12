Il negozio ideale per comprare i regali di Natale a Milano

Regali preziosi, non solo per chi li riceve ma soprattutto per chi li fa e per quello che c'è dietro. La Croce Rossa di Milano, per sostenere il suo impegno umanitario, ha aperto un Charity Shop, un negozio solidale a Brera in via Rivoli 4 che fino al 23 dicembre rende possibili regali di Natale che raddoppiano il loro valore.

Tutto il ricavato, spiega Croce Rossa in una nota, andrà infatti a sostenere le attività e i progetti dell'associazione per le persone più in difficoltà e le tante famiglie assistite giornalmente dalle volontarie e i volontari milanesi.