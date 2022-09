Minions, Spiderman e Capitain America: a Milano apre un nuovo negozio di giocattoli per bambini

In “Pinocchio”, Carlo Collodi ha immaginato un paese di divertimenti, di giochi e di spasso per bambini grandi e piccoli. Un vero e proprio luogo dei sogni per i più piccoli, anche se, come insegna il romanzo, quello che Collodi ha chiamato “Paese dei Balocchi” ha riservato qualche sorpresa a Pinocchio.

Qualcosa di simile al famoso “Paese dei Balocchi” sta per arrivare a Milano: un luogo dove il protagonista è il gioco, in tutte le sue forme.

Il Paese dei Giocattoli con Spiderman e Capitan America

A Milano, per la precisione in via Lorenteggio, 50, sabato 1 ottobre è in programma la festa di inaugurazione del nuovo negozio G di Giochi/Giocheria.

La nuova apertura sarà celebrata in grande stile e i protagonisti saranno, ovviamente, i bambini che potranno partecipare alla festa. Ad attendere chi parteciperà all’inaugurazione, dalle 10 alle 19, ci saranno i Minions e poi il truccabimbi, il caricaturista e tante composizioni di palloncini e poi ancora la Baby Dance.

Ci sarà anche da mangiare con pop corn, zucchero filato e un rinfresco per i genitori.

Tutti i partecipanti alla festa di inaugurazione, nel pomeriggio, avranno anche l’opportunità di conoscere due dei supereroi più amati: Spiderman e Capitan America.

Il negozio

La festa di inaugurazione sarà l’occasione per conoscere il nuovo negozio di G di Giochi/Giocheria, uno spazio di 1300 metri quadrati interamente dedicato ai giochi, con un vastissimo assortimento delle migliori marche e giochi dedicati ai bambini di tutte le età.

Il negozio mette a disposizione dei clienti un parcheggio gratuito sul tetto dell’edificio di Via Redaelli con accesso diretto al negozio tramite l’ascensore.