Freschezza, qualità, convenienza: le 3 parole d’ordine del nuovo super mercato specializzato nei prodotti freschi in arrivo a Milano

Negli ultimi anni le abitudini alimentari degli italiani sono profondamente cambiate così come di conseguenza sono cambiate le logiche che regolano i loro consumi. Infatti, se fino a una ventina di anni fa il prezzo era il principale vettore che orientava la scelta dei consumatori in fase di acquisto, oggi le cose stanno diversamente.

Una sempre più diffusa educazione alimentare e l’attenzione alle proprietà nutritive dei prodotti – elementi fondamentali per proporre diete equilibrate – hanno fatto sì che la qualità e la freschezza di un alimento siano diventati elementi chiave nell’orientare la scelta del potenziale consumatore.

Apre a Milano un super mercato di prodotti freschi

Questo nuovo sentire ha chiaramente determinato una trasformazione nel mondo food, che ha assistito a una crescita dei negozi specializzati nella vendita di prodotti freschi. Una testimonianza di questo trend è l'apertura prevista per l’8 Giugno del primo punto vendita a Milano – in Via Moscati 11, a pochi passi da Corso Sempione – di Banco Fresco, la catena food retail specializzata in freschissimi.

Un traguardo importante che certifica la crescita costante dell’insegna che dal suo arrivo in Italia nel 2017 ha aperto 9 punti vendita, di cui 7 proprio in Lombardia.

La novità, tra l’altro, sarà doppia: lo store milanese di Banco Fresco, infatti, sarà anche il primo del nuovo format Fresh, la linea di super mercati di prossimità pensati per venire incontro alle esigenze degli abitanti del centro città.

A partire dall’8 giugno, quindi, i milanesi potranno scoprire l’esclusivo modello del supemercato di Banco Fresco: oltre 3.000 referenze, filiera controllata - per lo più italiana -, alta qualità, prodotti sostenibili e prezzi competitivi. L'appuntamento per il taglio del nastro è alle ore 10.

Qualità ma anche assortimento ampio, che include ortofrutta – il cuore dell’offerta di Banco Fresco –, formaggi, latticini, macelleria, salumeria, pescheria, panetteria e grocery.

Il super mercato di Via Moscati sorgerà al posto dell’ex punto vendita Erbert, i cui prodotti di gastronomia continueranno a essere disponibili anche nel nuovo Banco Fresco, assicurando alla clientela milanese una vasta scelta di qualità.

"È elettrizzante vedere finalmente realizzata la visione che nel 2017 ci ha dato la spinta per espanderci in Lombardia, superando addirittura le nostre aspettative. – Dichiarano da Banco Fresco – L’arrivo a Milano centro è arrivato dopo soli 5 anni dall’apertura del primo store italiano, molto prima degli standard del mercato e di altre catene. Siamo certi che col nostro arrivo i milanesi scopriranno un nuovo mondo di prodotti al miglior rapporto qualità prezzo che rivoluzionerà la loro esperienza di spesa. Fresh è stato pensato per i cittadini del centro, per le pause pranzo, per le spese veloci, ma l’assortimento è studiato in ogni minimo dettaglio per offrire la stessa qualità dei nostri super market, per proporre ai clienti una vasta offerta di prodotti ricercati di qualità dai migliori produttori locali e non al miglior prezzo sul mercato.”

Appuntamento allora l’8 giugno in in Via Moscati 11 per l’inaugurazione del nuovo super mercato di Banco Fresco in una giornata all'insegna di genuinità, freschezza e convenienza.