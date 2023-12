Nel paese dei balocchi (I laboratori di Pinocchio)

Laboratorio per bambini 5-10 anni.



Il paese dei balocchi è proprio un luogo magico, in cui si può sempre giocare e non si lavora mai, ma nessuno sa bene come sia fatto. In questo laboratorio, immaginerai come è fatto questo paese dei sogni e ne costruirai un modellino tridimensionale.



Alcuni turni sono pensati per bambini e adulti che progetteranno e costruiranno insieme, in una speciale esperienza collaborativa. Si veda il calendario per maggiori informazioni.



Il laboratorio speciale di Pinocchio ha la durata di 1,5h. Comprende una breve parte introduttiva ed un'attività laboratoriale di progetto e costruzione.



Alla fine, ciascun partecipante porterà a casa il proprio progetto, insieme ad una sorpresa speciale tutta da costruire!