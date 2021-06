Nel ridotto dei palchi prosegue “il salotto musicale” frutto della collaborazione tra il museo teatrale alla scala e musica con le ali

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

"Martedì 6 luglio alle ore 18.30 prosegue con un nuovo concerto “Il Salotto Musicale”, la rassegna frutto dell’accordo tra il Museo Teatrale alla Scala e l’Associazione Musica con le Ali ideata con il duplice obiettivo di offrire un’importante opportunità di crescita professionale e di visibilità ai giovani musicisti di talento sostenuti da Musica con le Ali, e di avvicinare al tempo stesso la grande musica classica e un luogo di così grande valore come il Museo Teatrale alla Scala al più ampio pubblico, offrendo la possibilità di vivere un’esperienza esclusiva in uno dei luoghi più belli della città di Milano come il Ridotto dei Palchi “Arturo Toscanini”. Per rendere accessibile questo e gli altri concerti della rassegna “Il Salotto Musicale” ad ampie fasce di ascoltatori è stata studiata una tariffa particolarmente contenuta, di soli 5 Euro. Protagonista di questo secondo concerto estivo - preludio ad un interessante ciclo di concerti della stessa rassegna che si svolgerà in autunno, sempre nel Ridotto dei Palchi “Arturo Toscanini”- è Maddalena Giacopuzzi, giovane pianista sostenuta dall’Associazione Musica con le Ali nell’ambito della propria azione di Patronage Artistico. Il programma, che prende piede dall'impianto del tradizionale recital solistico, si apre con la Sonata in si minore K27 e la Sonata in sol maggiore K125 di Domenico Scarlatti e prosegue con le suggestive ed enigmatiche Waldszenen Op.82 di Robert Schumann; la seconda parte sarà invece focalizzata sul repertorio francese del primo Novecento e in particolare prosegue come un inno al valzer, nelle sue varie forme, attraverso il prezioso La plus que lente di Claude Debussy, il Valse - Caprice in la maggiore Op.30 n.1 di Gabriel Fauré fino a chiudersi con l'apoteosi coreografica sul tema di Maurice Ravel, La Valse per pianoforte. Il concerto avrà inizio alle ore 18.30 e sarà accessibile al pubblico con un biglietto acquistabile in prevendita su www.ticketone.it, nei punti vendita TicketOne e presso la biglietteria del Museo Teatrale alla Scala a partire dalle ore 18 del giorno del concerto. Per informazioni: Tel. 02.38036605 info@musicaconleali.it www.musicaconleali.it Associazione Musica con le Ali L’Associazione Musica con le Ali è stata costituita a Milano nel 2016 e rappresenta una realtà di Patronage Artistico unica nel suo genere in Italia e all’estero. L’Associazione non ha fini di lucro e sostiene la crescita di giovani musicisti italiani, attentamente selezionati tra i migliori studenti delle istituzioni di alta formazione. I giovani talenti vengono supportati nel loro cammino formativo e aiutati ad affermarsi nella musica attraverso la creazione di un percorso personalizzato in base alle caratteristiche e necessità di ciascuno. Concentrando la propria azione a favore dei migliori giovani musicisti italiani, l’Associazione Musica con le Ali realizza una serie di attività per la loro crescita e promozione che spaziano dall’organizzazione di concerti in luoghi di grande prestigio al sostegno di masterclass di specializzazione, inserimento in festival, rassegne e stagioni concertistiche, sostegno di realizzazioni discografiche con le principali etichette, al supporto nella comunicazione, strumento fondamentale per la loro visibilità e per la valorizzazione delle loro capacità. Di grande valore nell’ambito dell’attività dell’Associazione è Radio MCA, innovativa web radio - dedicata alla musica, ai giovani e alla cultura - pensata come parte integrante dell’azione di Patronage Artistico svolta da Musica con le Ali. Il progetto “Il Salotto Musicale” è realizzato con Fondazione Cariplo impegnata nel sostegno e nella promozione di progetti di utilità sociale legati al settore dell’arte e cultura, dell’ambiente, dei servizi alla persona e della ricerca scientifica. Ogni anno vengono realizzati più di 1000 progetti per un valore di circa 150 milioni di euro a stagione. Fondazione Cariplo ha lanciato 4 programmi intersettoriali che portano in sé i valori fondamentali della filantropia di Cariplo: innovazione, attenzione alle categorie sociali fragili, opportunità per i giovani, welfare per tutti. Questi 4 programmi ad alto impatto sociale sono: Cariplo Factory, AttivAree, Lacittàintorno, Cariplo Social Innovation. Non un semplice mecenate, ma il motore di idee. Ulteriori informazioni sul sito www.fondazionecariplo.it Maddalena Giacopuzzi Maddalena Giacopuzzi si è perfezionata presso l’Accademia “Incontri col Maestro” di Imola con Leonid Margarius, mentre nel 2017 ha concluso il corso triennale di Alto Perfezionamento all’Accademia Nazionale di Santa Cecilia a Roma, diplomandosi col massimo dei voti, sotto la guida di Benedetto Lupo. Nel 2016 ha ricevuto il Terzo Premio al Concorso Internazionale Rina Sala Gallo di Monza. Nel 2015 è risultata vincitrice del 53° Concorso Internazionale “A. Speranza” di Taranto e del 6° Concorso Internazionale di Massarosa. Inoltre è stata selezionata e ha partecipato alle fasi finali di importanti concorsi pianistici internazionali: “F. Busoni” Bolzano 2017, Montreal International Piano Competition 2017, Cleveland International Piano Competition 2016. Si è esibita come solista con l’Orchestra dell’Arena di Verona, la Haydn di Trento e Bolzano, la Verdi di Milano, la Sinfonica di Sanremo e la Sinfonica del Estado de México. E’ sostenuta dall’Associazione Musica con le Ali".