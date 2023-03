NEL VORTICE DEL TEMPO un concept di Antonia Dumitriu



Mercoledì 18 gennaio The YAH Factory ospiterà dalle ore 18 l’evento Nel Vortice Del Tempo curato da Antonia Dumitriu.

Esposte le opere di Dan Augustin Sandu e i gioielli T4URUS BIJOUX by Simona Bejan.



The YAH Factory è lieta di ospitare per la prima volta una mostra immersiva che combina arte, gioielli, moda e contrasti trasformando il passato in presente. Un’esperienza sensoriale attraverso due prospettive – luce e buio che vi lascerà senza fiato.



Timeline

18.00 – 19.00 aperitivo

19.00 presentazione

19.15 – 21.00 show

21.00 – 22.00 asta





Capienza limitata.