Nella Sala Esedra del museo teatrale alla scala prosegue “il salotto musicale”

Mercoledì 8 febbraio alle ore 18 prosegue “Il Salotto Musicale”, la rassegna di concerti frutto dell’accordo tra il Museo Teatrale alla Scala di Milano e l’Associazione Musica con le Ali che si tiene nella Sala Esedra del Museo Teatrale e offre la possibilità al più ampio pubblico di vivere un’esperienza esclusiva in uno dei luoghi della cultura più suggestivi della città di Milano, accedendo ai concerti con una tariffa particolarmente vantaggiosa, di soli 5 Euro. Protagonista del concerto sarà il fisarmonicista Michele Bianco, giovane musicista pluripremiato nei maggiori concorsi internazionali attualmente impegnato in un’intensa attività concertistica da solista e col trio di fisarmoniche “Sirius Accordion Trio”. In occasione del concerto al Museo Teatrale alla Scala proporrà al pubblico un percorso alla scoperta delle qualità, capacità e bellezza del suo strumento in un programma che affiancherà celebri trascrizioni come il Preludio e Fuga in la minore BWV 543 di Johann Sebastian Bach e il suggestivo Our Evenings di Leoš Janáček, a brani invece originali per fisarmonica come il Capriccio n. 1 di Viatcheslav Semionov seguita da diversi movimenti estratti da Silhouetten di Jurgen Ganzer e dalla Sonata n°1 di Anatoly Kusyakov, il brano contemporaneo A.D.C.E di Alessandro Sbordoni, per concludersi con il Finale dopo Pëtr Il'ič Čajkovskij Concerto per violino in re maggiore Op.35 di Vladimir Zubitsky. Il concerto avrà inizio alle ore 18 e sarà accessibile al pubblico con un biglietto acquistabile in prevendita su www.ticketone.it, nei punti vendita TicketOne e presso la biglietteria del Museo Teatrale alla Scala a partire dalle ore 17.30 del giorno del concerto. Per informazioni: Tel. 02.38036605 info@musicaconleali.it www.musicaconleali.it Michele Bianco Michele Bianco si è laureato in fisarmonica col massimo dei voti, 110 con lode e menzione speciale, presso il Conservatorio “T. Schipa” di Lecce, nella classe di Germano Scurti. Sono tanti i successi internazionali che vanno a sugellare il percorso artistico del musicista, ottenuti nell’ambito solistico e cameristico: 1° Premio Assoluto al prestigioso concorso internazionale “41ª Edizione PIF Città di Castelfidardo” nella categoria musica da camera; con Sirius Accordion Trio ottiene la vittoria alla “74th Coupe Mondiale della fisarmonica” svoltasi in Germania a Monaco di Baviera; vittoria alla “10ª Edición del Concurso Internacional de Música de Cámara Anton Garcia Abril” (Spagna); 1° Premio Assoluto alla XXIV edizione del concorso internazionale di musica Pietro Argento (Puglia); vittoria al concorso Nazionale per gruppi di musica da camera “Alberto Burri” di Città di Castello; 1° Premio Assoluto al Concorso Internazionale di Interpretazione musicale Marcello Pontillo tenutosi a Firenze; 1° Premio al Trophée Mondial De L'Accordéon nella sezione Chamber Music. In ambito solistico ottiene diversi primi premi, tra cui il 1° Premio assoluto al “Accordion Star International Competition 2021”, la vittoria alla 4ª edizione del prestigioso concorso internazionale per fisarmonica classica “ACCORDÈONS-NOUS” tenutosi a Mons, in Belgio; il Secondo Premio nella categoria Senior Classic alla “74th Coupe Mondiale della fisarmonica” tenutasi a Monaco di Baviera nel 2021; Vincitore della XII edizione del Premio Nazionale delle Arti in fisarmonica solista presso il conservatorio “L. D’Annunzio” di Pescara (premio indetto dal MIUR). Nel 2017 Riceve il premio “Don Sandro Dell’Era” di miglior studente del Conservatorio di Musica “T. Schipa” di Lecce. Si è esibito in Festival importanti, tra cui il Festival Contemporary Accordion presso il Conservatorio “S. Cecilia” di Roma, “Muzeul Municipiului” di Bucarest per il “Youth of Music”, Fadiesis Accordion Festival a Matera, il Festival “Composers+” in Lituania, “Ascoli Piceno Festival”, “Balkan Contemporary Music Festival” a Valona (Albania), Festival “Gioie Musicali” ad Asolo (TV), 30ª edizione del Festival della Fisarmonica tenutasi a Kragujevac (Serbia). Nel 2019 ha inciso e pubblicato con l’etichetta discografica Maffucci Music il disco “Gogol”. Nel 2021 ha pubblicato il suo primo disco da solista per fisarmonica classica dal titolo “Silhouetten” edito dall’etichetta discografica “Da Vinci Publishing”. Ha pubblicato, insieme a Germano Scurti, il volume II “Technique for Accordion”. L'associazione Promozione Arte gli ha assegna il “Premio Orpheus 2022” per la migliore produzione per fisarmonica di Musica Classica per il CD “Silhouetten”. È attualmente impegnato in un’intensa attività concertistica da solista e col trio di fisarmoniche “Sirius Accordion Trio”. Associazione Musica con le Ali L’Associazione Musica con le Ali è stata costituita a Milano nel 2016 e rappresenta una realtà di Patronage Artistico unica nel suo genere in Italia e all’estero. L’Associazione non ha fini di lucro e sostiene la crescita di giovani musicisti italiani, attentamente selezionati tra i migliori studenti delle istituzioni di alta formazione. I giovani talenti vengono supportati nel loro cammino formativo e aiutati ad affermarsi nella musica attraverso la creazione di un percorso personalizzato in base alle caratteristiche e necessità di ciascuno. Concentrando la propria azione a favore dei migliori giovani musicisti italiani, l’Associazione Musica con le Ali realizza una serie di attività per la loro crescita e promozione che spaziano dall’organizzazione di concerti in luoghi di grande prestigio al sostegno di masterclass di specializzazione, inserimento in festival, rassegne e stagioni concertistiche, sostegno di realizzazioni discografiche con le principali etichette, al supporto nella comunicazione, strumento fondamentale per la loro visibilità e per la valorizzazione delle loro capacità. Di grande valore nell’ambito dell’attività dell’Associazione è Radio MCA, innovativa web radio - dedicata alla musica, ai giovani e alla cultura - pensata come parte integrante dell’azione di Patronage Artistico svolta da Musica con le Ali.