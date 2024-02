Nessun miracolo a Milano

11 marzo 2024 – h. 19.30



Uno spettacolo di e con Massimiliano Speziani

testo renato Gabrielli

spazio a cura di Luigi Mattiazzi

costumi di Aurora Damanti

assistente alla regia Virginia Landi e Clara Digiacomo



L’11 marzo alle ore 19.30, l’attore e regista Massimiliano Speziani porterà sul palco del Teatro del Centro Asteria lo spettacolo “Nessun Miracolo a Milano”. Questo evento consolida il longevo rapporto di collaborazione tra Speziani e il Centro Asteria, iniziato più di dieci anni fa con la messa in scena dello spettacolo “Il Memorioso – breve guida alla memoria del Bene” di Paola Bigatto e Speziani.

“Nessun miracolo a Milano” è nato in un circostanze particolari: scritto di getto da Renato Gabrielli durante il lockdown milanese, l’attore Massimiliano Speziani ha cominciato a metterlo in prova già nello stesso periodo, davanti ai condòmini riuniti (a regolamentare distanza) nel cortile di casa sua. “Nessun miracolo a Milano” reagisce all’oscura incertezza del nostro presente con una favola malinconica e lucida, mai disperata.

A Milano, in un futuro non molto lontano, davanti alle rovine di un centro per l’arte contemporanea, Ferdy, un inquieto uomo di mezz’età, intrattiene un gruppo di bambini nell’attesa dell’improbabile ritorno dal cielo, a cavallo di una scopa, di un suo amico e mentore di tanti anni fa. Quell’amico si chiama Totò, proprio come il protagonista di Miracolo a Milano di Zavattini e De Sica. Ma la storia che Ferdy ricorda, o forse inventa lì per lì, è completamente diversa da quella del film.



BIGLIETTI

Biglietto intero €15

Biglietto ridotto €12 (Under24)



Ingresso gratuito studenti con disabilità