Nessuno escluso. Una mostra di Christian Tasso sulla disabilità come risorsa

Dal 5 al 28 maggio alla Fabbrica del Vapore a Milano (Sala delle Colonne), è allestita la mostra NESSUNO ESCLUSO, con fotografie di Christian Tasso, a cura di Adelina von Fürstenberg.

L'esposizione, prodotta dalla ONG ART for The World, presenta una selezione di immagini che celebrano la diversità come risorsa per l’intera umanità. Con questo lavoro, Christian Tasso ha voluto ispirarsi a situazioni e persone in diverse parti del mondo (Italia, Ecuador, Romania, Nepal, Germania, Albania, Cuba, Mongolia, India, Irlanda, Svizzera, Kenya, Cambogia, Paraguay ed Etiopia) che abbracciano la “diversità” come una risorsa integrata nel contesto sociale in cui vivono.



Presentando al pubblico stralci di vita delle persone con disabilità, la mostra NESSUNO ESCLUSO è uno strumento di incontro e avvicinamento all’inclusione.

Ogni immagine scattata da Christian Tasso riflette sulla storia personale del soggetto fotografato prima di tutto come individuo con la sua storia e con le sue ambizioni personali: la disabilità diventa così un elemento tra i tanti che costituiscono la sua identità.

La serie fotografica cerca di liberare lo sguardo dell’osservatore da visioni basate sulla disinformazione e su idee oggi controverse riguardanti le persone con disabilità. Diversamente dalle fotografie estreme della grande fotografa americana Diane Arbus (New York, 1923-1971) sul mondo della diversità, Tasso porta alla luce l’aspetto sensibile e umano dei soggetti che fotografa, facendoci scoprire la loro vita quotidiana, il loro lavoro, il piacere di stare in famiglia e il piacere della vita.



La mostra è a INGRESSO GRATUITO con PRENOTAZIONE da effettuare sul sito: www.eventbrite.it

Apertura da lunedì a venerdì ore 12.00-19.00

Entrata contingentata con mascherina obbligatoria



INFO: exhibition@artfortheworld.net

www.artfortheworld.net

Gallery