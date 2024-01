Neves17 il rapper a Milano il 6 aprile con il primo album

L’artista NEVES17 sarà dal vivo a Milano sabato 6 aprile 2024 presso Legend Club con l’album d’esordio “IERI, OGGI E DOMANI” uscito per Warner Music Italy il 10 novembre 2023, che vanta featuring con i nomi più in vista del panorama urban italiano Geolier, Baby Gang, Lele Blade, Mambolosco, Sacky e gli internazionali Enzo from the block e Morad. Ospiti speciali in apertura verranno annunciati a breve, le prevendite sono da ora disponibili sui circuiti ufficiali TicketOne e Mailticket.

“Nessuno conosce veramente la mia storia”: questo il mantra, il concetto più forte e la frase più significativa del disco di debutto “IERI, OGGI E DOMANI” di NEVES17. Un racconto che accompagna l’artista attraverso le tre fasi della sua vita, sintetizzate nel titolo: “Ieri” inizia nel mezzo di una sparatoria avvenuta nel 2009, a Napoli, raccontata in “VITTORIO NEVES”, il primo singolo estratto. Rappresenta il punto di partenza, il passato vissuto in strada e con la sua gente, che lo ha formato insegnandogli il rispetto verso chi sa rispettare l’altro, ma soprattutto il “luogo” che lo ha spinto a fare musica. “Oggi” è il presente, ma in una fase solitaria, dove l’artista ha affrontato sé stesso e i propri demoni insieme alle scelte che ha voluto intraprendere - cambiare la propria vita con la musica scegliendo le parole giuste da dire e dando al proprio destino una nuova direzione verso un domani migliore. “Domani” rappresenta per NEVES17 il futuro che ha costruito e quello che costruirà insieme alla propria famiglia e alla propria musica, lasciandosi alle spalle le dicerie e i racconti sul proprio conto, mettendo un punto fermo per ripartire dalla sua verità.



Undici i brani di “IERI, OGGI E DOMANI”, tra cui da citare le collaborazioni su “Fuego 2” feat. Baby Gang, Morad, “Mentalità italiana” con Enzo from the Block, “Saint Laurent” feat. Mambolosco, “Panamera” con Lele Blade, “Tuta del Napoli” feat. Sack e “Polo” con Geolier.



“IERI, OGGI E DOMANI” è un grido dell’artista in cui tutti i testi nascondono delle verità, ma soprattutto la sua voglia di sperimentare, musicalmente e personalmente, con la fame di conquistare tutto ciò che gli altri pensano sia inconquistabile.



BIOGRAFIA



Nel 2023 Neves17 torna come unico ospite italiano della serie di remix di “Mentalité”, il fortunato brano firmato da Baby Gang che ha visto protagonisti delle versioni realizzate in tutto il mondo anche gli artisti internazionali Ashe 22, C.Gambino e Kalim. Successivamente pubblica il brano “ORO E DIAMANTI (MANE E MANE 2.0)” al fianco del pluripremiato maestro ENZO AVITABILE (del quale ha omaggiato, come suggerisce il titolo, il suo celebre brano del 1999 “Mane e Mane”) ed a uno fra i rapper più in vista di tutto il panorama urban italiano, GEOLIER. Seguirà “LUNA” con il featuring di BORO e con la speciale collaborazione internazionale dell’artista haitiana SARODJ.