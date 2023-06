Il progetto ‘New York Views’ che si inaugura il prossimo martedì 27 Giugno, nasce nel 2018 con un primo disegno a china rappresentante la Corte Suprema di New York (NY State Supreme Court).

L’immagine fu riprodotta partendo da uno shot frame del film Kramer contro Kramer, una vista dell’edificio, che apre la scena di un’udienza in cui sono coinvolti i protagonisti.

Altre opere ad olio, acquerello e china sono state tratte da altri film, quali The Warriors, Serpico, Motherless Brooklyn, Escape from New York o da fumetti, come la riproduzione ad acquerello di una copertina di The Amazing Spiderman che uscì nel Febbraio 1974.

Qui vediamo l’uomo ragno in acrobazia tra i grattacieli di Manhattan.

In ultimo sono in esposizione alcune viste aeree del 1955 e del 2020, realizzate ad olio ed acquerello.



In questi urban landcapes aerei di New York, vediamo articolazioni di volumi interconnessi, compenetranti, accatastati gli uni sugli altri, in tutta la loro complessità ed estensione.



Se accantoniamo il concetto di artificiale per un momento, possiamo pensare alla realizzazione delle città come naturale espressione di un essere naturale, l’uomo.



Una conformazione naturale, sulla superficie di un pianeta, caratterizzata da una tale complessità di geometrie euclidee, parallelepipedi, cilindri, cupole, reticoli, maglie ortogonali è forse una delle cose più incredibili che si possa trovare nell’universo.