Nft. L'arte e il metaverso con l'artista andrea speziali

Si terrà venerdì 19 novembre 2021 nella fascinosa cornice di Palazzo Castiglioni a Milano alle ore 12:00 la conferenza sul tema degli NFT e cryptovalute per informare il pubblico sullo stato dell'arte italiana nell'era del digitale.



Si intitola "NFT. Lo stato della cryptoarte a un passo dal Metaverso" l'incontro culturale organizzato dall'associazione Italia Liberty con l'obbiettivo di spiegare e promuovere gli NFT Non-Fungible Token per la prima volta in Italia con una conferenza scientifica/divulgativa. Segue poi un dibattito aperto al pubblico con il protagonista Andrea Speziali.



Questo milanese è l'inizio di una serie di incontri sul tema NFT o "cryptoarte" che si svolgeranno in diverse sedi italiane: Vicenza, Cervia, Riccione, Roma, Napoli e Catania, grazie al successo ottenuto lo scorso luglio a Bari con una conferenza zero che ha suscitato interesse anche dai più scettici.



L'autore Andrea Speziali (docente di grafica e multimediale, esperto di Art Nouveau, artista e critico d'arte allo stesso tempo) terrà la conferenza sul tema degli NFT presentato e intervistato dal manager Karim Echaki, giovane milanese esperto nel settore delle Blockchange insieme a Lorenzo Falegnami a capo della costruzione tecnologica dell'Nft più grande al mondo. Ovvero un mosaico di 500.000 immagini realizzate dall'artista fotografo Speziali che mira all'ottenimento del Guinnes World Records ufficiale. Seppure già un record per dimensioni il token, manca il dato economico per superare Beeple con "Everydays" venduto a 69 milioni di dollari.



PROGRAMMA

Venerdì 19 novembre 2021

Ore 11:30 accoglienza

Ore 11:45 cerimonia di premiazione "Best LibertyCity"

Ore 12:00 inizio della conferenza.

Interventi di:

Andrea Speziali

Karim Echafi

Lorenzo Falegnami

Ore 13:40 dibattito con il pubblico

Ore 14:00 chiusura dei lavori



L'evento è a ingresso libero. Si richiede la conferma di partecipazione via mail a info@italialiberty.it o 3200445798 per i posti contingentati.



