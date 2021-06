Niccolò Fabi in concerto a Milano: orari e biglietti

Lunedì 6 settembre Niccolò Fabi si esibirà in concerto al Carroponte.

Una ripartenza importante

Ripartire non è semplice, ma è essenziale.

E così, nonostante le complicazioni di un periodo che ormai si trascina nell’incertezza da oltre un anno e mezzo, si aggiungono nuove date al tour che vedrà Niccolò Fabi protagonista sui palchi italiani per tutta l’estate!

A partire da giugno 2021 Niccolò offrirà al pubblico un’occasione per poter rivivere qualcosa che è mancato profondamente in questo ultimo anno. Quello che avviene solo quando musicisti e pubblico fisicamente insieme vivono la gioia di un concerto, creando quella magia capace di sollevare anche solo per due ore i pesi della vita quotidiana.

L'artista

Più di 90 canzoni, 9 dischi di inediti, 2 raccolte ufficiali, 1 progetto sperimentale come produttore, 1 disco di inediti con la super band FabiSilvestriGazzè, 2 Targhe Tenco per “Miglior Disco in Assoluto” (vinte per i suoi ultimi due album) e dopo 20 anni di musica Niccolò Fabi è oggi considerato uno dei più importanti cantautori italiani. Tanta musica nel percorso del cantautore, tanta sperimentazione e un avvicinamento sempre più evidente alla musica d'oltreoceano. È un percorso artistico incentrato sulla ricerca della libertà espressiva quello che in questi anni ha inseguito il cantautore romano e ne sono dimostrazioni gli ultimi due album pubblicati, "Una somma di piccole cose" (2016) e "Tradizione e tradimento" (2019).

Biglietti

I biglietti per i concerti acquistati in precedenza restano validi per le nuove date.

Per tutti i dettagli in merito ai biglietti consultare il sito www.magellanoconcerti.it e www.niccolofabi.it.

