Nicola Vicidomini a teatro a Milano con il "Fauno"

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Osceno come sempre. Irresistibile come sempre. Dopo il successo della scorsa stagione con "Veni Vici Domini", Nicola Vicidomini - il più grande comico morente - ritorna a teatro a Milano. Appuntamento il 13 e 14 gennaio 2023 al teatro della Cooperativa di via Hermada con il "Fauno", la sua ultima "fatica".

L'opera ha registrato continui sold out al Teatro Vascello di Roma nelle passate stagioni ed "è - spiega l'artista - assimilabile a una possessione visionaria, autentico attentato all'uomo e al retaggio strutturale della sua narrazione, oscena apparizione di un Satiro con gambe caprine e zoccoli, puro sberleffo del senso teoretico",

Secondo Vicidomini, la "comicità non è un riflesso del sociale, è manifestazione indecente, dionisiaca e amorale che sconquassa l’ordine proiettato dall’uomo sulle cose, un cortocircuito tra quel caos meraviglioso che è la natura e il senso che la razza umana gli ha arbitrariamente proiettato". L'artista, considerato un innovatore del linguaggio umoristico, ha dato vita a uno stile senza precedenti, che individua in una visionarietà di intonazione mistica e grottesca il suo elemento fondante. Le sue performance, di indubbio interesse filosofico, rappresentano un puro, quanto esilarante, attentato all'antropocentrismo.

Di lui Cochi Ponzoni ha detto: "È un genio. La sua dote principale è proprio quella di stimolare delle corde nascoste dentro di noi che nessuno prima di lui era riuscito a far saltare vivamente e trillare nell’aere che ci circonda. La sua poetica visionaria, innovativa, estrema e dalle venature punk, coadiuvata da una fisicità ed energia fuori dal mondo, è in grado di colpire davvero nell’intimo. Credo che questo magister della follia incarni oggi, in assoluta autonomia, un vero e proprio filone culturale a sé".