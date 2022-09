Nicolò Sordo e i camminatori all'hystrio festival

Domenica 18 settembre alle ore 18.00 al Teatro Elfo Puccini di Milano all'interno di Hystrio Festival, la lettura di Nicolò Sordo del suo fortunato testo Camminatori della patente ubriaca, lettura scenica ?a cura di Associazione Situazione Drammatica/Progetto Il Copione.Audizioni dei giovani attori finalisti del Premio Hystrio alla Vocazione. "Sono felice che Tindaro Granata mi abbia voluto a Hystrio Festival. Sono già stato a Situazione Drammatica con Ok Boomer a Romaeuropa lo scorso ottobre e ora leggere i Camminatori è per me emozionante perché mi ricorda un momento in cui ho ritrovato cosa avevo da dire. E la cosa più importante è che con i Camminatori ci troviamo ancora al bar, non sanno che ho scritto di loro. Insomma, siamo ancora amici." Camminatori della patente ubriaca, vincitore del premio di drammaturgia “NdN Network” (2016) e portato in scena in tutta Italia, con un brillante debutto al Piccolo di Milano all’interno di Tramedautore, apprezzato da pubblico e critica. Lo spettacolo è stato realizzato a cura della Scuola Elementare del Teatro di Napoli con la supervisione di Davide Iodice.