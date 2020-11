"Niente di Strano" in livestream da Milano: riparte la seconda stagione virtuale della serie musicale di buddybank e TIDAL

La piattaforma globale di musica e intrattenimento, TIDAL, e la banca per smartphone di UniCredit, buddybank, di nuovo insieme per la seconda edizione dell’attesissima serie musicale livestream, "Niente Di Strano". Condotta da Carlo Pastore, la serie di sei appuntamenti ha preso il via “virtualmente” il 4 novembre, e ospiterà le performance e le interviste di Lazza, Guè, Post Nebbia, Ensi, Mecna, Margherita Vicario e molti altri.

"Niente Di Strano" continuerà poi ogni giovedì dal 12 novembre al 10 dicembre in diretta streaming dall'Alcatraz di Milano, e vedrà la direzione artistica di una delle principali case di produzione italiane, Except. A causa delle attuali misure di sicurezza, "Niente Di Strano" non permetterà al pubblico di assistere agli spettacoli di persona; tuttavia, tutte le puntate avranno effetti visivi unici e saranno trasmesse in diretta dalle 19:00 alle 20:00 sul sito di Corriere della Sera e sul canale YouTube di buddybank.

La serie musicale

La serie musicale di TIDAL e buddybank, "Niente Di Strano", ha preso il via nel 2019 come parte dell’iniziativa Music for every buddy. Tra gli artisti che sono già stati ospiti della serie: Mecna & Sick Luke, Birthh, Achille Lauro & Boss Doms, Lucio Corsi, Franco 126, Marracash e altri. Dopo il grande successo della prima serie, gli organizzatori hanno deciso di farlo diventare un appuntamento annuale, ma l’arrivo del Covid ha imposto un ripensamento della produzione che si è spostata nei grandi spazi dell’Alcatraz.

Per maggiori dettagli sulla partnership e sulla serie livestream, visitate il sito: https://TIDAL.com/partners/buddybank