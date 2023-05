A Milano arriva (per una sera) il bar messicano tra i 50 migliori locali del mondo

Prezzo non disponibile

Dal Messico a Milano, solo andata. Martedì 6 giugno Nik's & Co, cocktail bar con cucina tra i più innovativi e dinamici di Milano, diventerà il palcoscenico di un gemellaggio d’eccezione: quello con Handshake, il celebre speakeasy messicano in undicesima posizione nella classifica dei 50 migliori bar del mondo.

Un’occasione per conoscere sia i proprietari di Handshake, Marcos Di Battista e Rodrigo Urraca, sia David Rocha, bar manager, ospiti di Leo Sculli e del team di Nik’s & Co, capitanato da Marco Garavaglia, bar manager, e dal resident chef Paolo Bertin.

La serata prevede due momenti di degustazione a numero chiuso - dalle 20:00 alle 21:30 e dalle 21:30 alle 23:00 - per un massimo di dieci persone a slot: i partecipanti avranno così l’occasione di assaporare i quattro cocktail creati in esclusiva da David Rocha, e realizzati a quattro mani con Marco Garavaglia, abbinati a quattro tapas messicane rivisitate in chiave contemporanea dallo chef Paolo Bertin.