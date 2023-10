Nina Simone, una storia importante

Nina. La storia musicale e politica di Nina Simone di Gianni Del Savio (Shake Edizioni) verrà presentato al Dodo Café di Carpiano (Mi) via San Martino 60 giovedì 2 novembre a partire dalle 18.30 con la presenza dell’autore e di Fulvio Felisi, conduttore di Radio USOM. Considerata una delle più importanti artiste del secondo dopoguerra, la vita di Nina Simona è sempre stata sospesa tra grandissimo talento, creatività e fragilità psicologica. Dapprima indirizzata a diventare la prima pianista “nera” di musica classica, in seguito matura una consapevole peculiarità musicale fatta di blues e ballad, a cui progressivamente si unisce una sempre più sua motivata adesione al movimento di liberazione afroamericano, che proprio negli anni Sessanta, gli anni dell’esplosione artistica di Nina Simone, si esprimeva attraverso la componente rivoluzionaria delle Pantere nere, Malcolm X e del Black Power di Stokely Carmichael. Finalmente un libro che racconta la sua vita e la sua musica intrecciandola con gli avvenimenti sociali e il razzismo diffuso che scuotono la vita degli Stati Uniti. Ma non manca certo anche la descrizione del suo lungo soggiorno in Africa, il suo ritiro finale in Europa e il racconto dei suoi tanti sfortunati amori. Ma a far da sostanza al libro anche i tanti importanti concerti e la minuziosa e accurata analisi di tutti i suoi album. A vent’anni dalla morte, mentre viene riscoperta dalle generazioni di artisti più giovani (come Tracy Chapman, Jeff Buckley, Usher, Lauryn Hill, Leslie Feist e John Legend), un libro che racconta il peculiare tragitto artistico e umano di Nina Simone, attraverso una lettura meditata dei testi delle sue ballad più famose e delle sue prese di posizione politiche, nell’attenta e amorevole ricostruzione di uno dei maggiori critici musicali italiani. Per ulteriori informazioni: www.shake.it. Per prenotazioni: 02/87020068.