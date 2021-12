Nobody - Viaggio sensoriale attraverso la tratta e lo sfruttamento sessuale

NoBody è un’installazione teatrale che offre un’esperienza immersiva sul tema della prostituzione e della tratta degli esseri umani ai fini dello sfruttamento sessuale. Un viaggio sensoriale che invita il pubblico a guardare oltre il velo dell’apparenza, prendendo coscienza in maniera immediata ed epidermica degli aspetti più oscuri del fenomeno. La dinamica di prossimità tra performers e pubblico innesca meccanismi relazionali che hanno lo scopo di combattere l’ipocrisia e le barriere sovrastrutturali che affollano le discussioni sul tema.



Info: L’installazione ha una durata di 45 minuti in cui il pubblico, composto da 15 persone alla volta, attraverserà 5 spazi e incontrerà 5 attrici che lo accompagneranno in un viaggio sensoriale. E' vietata ai minori di 14 anni e per la partecipazione è richiesto il possesso di GREEN PASS



Durante l’arco delle giornate sono previsti diversi orari d’ingresso al percorso, pertanto è vivamente consigliata la prenotazione.



Un'iniziativa di sensibilizzazione realizzata dalla Compagnia Teatrale FavolaFolle e dall'Associazione Lule Onlus sul fenomeno della tratta e dello sfruttamento sessuale, all'interno di "Mettiamo le ali - Dall'emersione all'integrazione", progetto sovra provinciale finanziato dal Dipartimento per le Pari Opportunità per la realizzazione di programmi di emersione, assistenza e integrazione sociale a favore di vittime di tratta e grave sfruttamento che intendono sottrarsi alla violenza e ai condizionamenti di soggetti dediti al traffico di persone.



Sostenuta con i fondi Otto per Mille della Chiesa Valdese



In collaborazione con il Comune di Rho