La corsa notturna a Milano sotto i grattacieli (e passando dentro il mall)

Di corsa. Di notte. Torna l'appuntamento con la Night run CityLife shopping district, la corsa non competitiva di 4,5 o 9 chilometri che si tiene nel quartiere più moderno della città.

"Giovedì 8 settembre CityLife Shopping District si accenderà per ospitare un appuntamento all’insegna dello sport ma anche del divertimento e dedicato a partecipanti di tutte le età. Non sarà necessario essere degli atleti o super allenati per prendere parte all’evento, basterà aver voglia di riscoprire il piacere di stare insieme e divertirsi. Un’occasione davvero unica per coinvolgere, stimolare e aggregare anche la sempre più numerosa e straordinaria community dei CityLifers, che ha scelto CityLife Shopping District per trascorrere il proprio tempo libero", si legge nella nota degli organizzatori.

Il percorso inizierà e terminerà nella zona del Villaggio Gara, aperto dalle ore 14 in Piazza Tre Torri, Piano 1, e attraverserà tutto il parco di CityLife, Piazza Tre Torri, Asse Ferrieri e il piano 0 del Mall dello Shopping District.

"La partenza della Night Run è prevista per le 21.30 e i partecipanti, dopo il riscaldamento muscolare, potranno avventurarsi alla scoperta di angoli nascosti sotto il cielo stellato di Milano. Inoltre, lungo il percorso ci saranno 5 punti Wow: speciali postazioni interattive che lasceranno a bocca aperta grandi e piccoli. Diversi momenti con musica e intrattenimento sono poi previsti nel corso di tutta la serata per accompagnare i runner nella notte più divertente dell’estate. E per l’occasione, CityLife Shopping District ha eccezionalmente prolungato l’orario di apertura dell’area food fino alle ore 24.00. Lo Shopping District ospiterà per l’occasione anche il Villaggio Gara, dove i partecipanti dal pomeriggio fino al termine della corsa potranno trovare diverse aree per la distribuzione di kit corsa, sacche ristoro e il deposito borse, oltre ad una zona destinata al presidio medico", concludono da CityLife.

Il costo di iscrizione per gli adulti è di 17 euro, di cui 2 saranno devoluti a favore della Fondazione L’Albero della Vita, una onlus e una Ong che da 25 anni si pone l’obiettivo, attraverso servizi di tutela e sostegno, di promuovere azioni efficaci finalizzate ad assicurare benessere, proteggere e promuovere diritti, favorire lo sviluppo dei bambini, delle loro famiglie e delle comunità di appartenenza.