Non chiamatele start-up: fare impresa in una Milano che cambia

Si tratta del primo di una serie di 5 incontri organizzati da Volt per approfondire il mondo delle imprese giovani e delle startup. Con degli esperti esploreremo l'impatto delle tecnologie emergenti sull'imprenditoria.



Chi parteciperà:

Alessandro Tommasi, fondatore di Will Media, condividerà le sue prospettive sulla creazione di imprese giovani e innovative.

Nico Valenti Gatto, direttore del Bocconi 4 Innovation, offrirà un'analisi approfondita delle dinamiche imprenditoriali a Milano e del ruolo delle nuove generazioni di imprenditori.

Annamaria Tartaglia, fondatrice di Angels4Women, esplorerà il tema dell'imprenditoria femminile e le opportunità che si aprono per le donne nel mondo delle startup.

Lapo Chirici, fondatore di Krein, ci guiderà nel mondo dell'hr tech e come sta ridefinendo il concetto di lavoro.



Inoltre, parteciperanno all'evento tramite contributi video:

Alessia Cappello, assessora allo sviluppo economico del comune di Milano, condividerà la visione dell'amministrazione comunale sul supporto alle iniziative imprenditoriali.

Cara Seeberg, coordinatrice di Volt Berlino, fornirà prospettive europee sull'imprenditoria giovanile e sulla sua crescita a livello continentale.



L'evento sarà diviso in tre parti:

1. breve introduzione al tema con un quiz per il pubblico;

2. interventi dei relatori con sessione finale di Q&A

3. partecipazione a tavoli di lavoro per un confronto sui temi trattati.



L'evento si terrà giovedì 21 settembre alle ore 19:30 all'Ostello Bello Grande in via Lepetit (vicino alla stazione Centrale) a Milano.



La partecipazione è gratuita.