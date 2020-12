Nord milano ambiente: al via i lavori nella piattaforma ecologica di via Petrella

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Sono partiti a inizio mese i primi interventi di ristrutturazione e di adeguamento tecnologico che coinvolgeranno dapprima la Piattaforma Ecologica di Via Petrella e nelle prossime settimane quella di Via Modigliani, ad opera di Nord Milano Ambiente S.p.a, la società in-house del Comune di Cinisello Balsamo, che si occupa dei servizi di Igiene Urbana nel territorio comunale. “La gestione dei rifiuti e dell’igiene urbana, rappresentano un servizio pubblico di primaria importanza, soprattutto in un momento di emergenza come quello che stiamo purtroppo affrontando nell’ultimo anno. Interventi di adeguamento, sia strutturale che di tipo tecnologico, sono fondamentali per garantire un servizio sempre più efficiente ai cittadini di Cinisello Balsamo” spiega Giacomo Ghilardi, Sindaco di Cinisello Balsamo. Aggiunge Giuseppe Berlino, neonominato assessore all’Ambiente del Comune di Cinisello Balsamo “L’obiettivo dell’Amministrazione comunale, in accordo con Nord Milano Ambiente, è adeguare le sedi e gli automezzi ponendo sempre maggiore attenzione alle tematiche ambientali ma anche alla sicurezza e alla salute dei lavoratori, garantendo una gestione efficace dell’impresa. Sia la piattaforma ecologica di Via Petrella che la sede di Via Modigliani saranno interessate da importanti interventi che ci permetteranno di poterci adeguare agli standard e alle attuali normative vigenti in tema di sicurezza ambientale”. Nelle scorse settimane sono iniziati i primi lavori - nella piattaforma ecologica di Via Petrella – per il potenziamento dell’impianto antincendio ed entro i primi mesi del 2021, partiranno gli interventi finalizzati ad eliminare le portate meteoriche, eccendenti la prima pioggia. Interventi che consentiranno non solo di adeguare la struttura alle normative vigenti, ma anche ad ottenere i permessi necessari per aumentare i quantitativi di rifiuti da poter stoccare in Piattaforma. Nelle prossime settimane, è previsto l’avvio dei lavori anche nella sede di Via Modigliani per l’adeguamento del sito che consentiranno di ottemperare alle prescrizioni di ATO Città Metropolitana di Milano. L’obiettivo è portare a termine la ristrutturazione di entrambe le sedi entro la primavera 2021 con un investimento stimato di circa 300.000 euro per entrambe le sedi. Rinnovamento che riguarda anche il parco mezzi della società. Il piano di investimenti per il rimodernamento del parco automezzi, che conta di 56 mezzi totali, gran parte dei quali in funzione dal 2007, nasce dall’esigenza di introdurre nuovi automezzi tecnologicamente avanzati. “Nord Milano Ambiente ha programmato un piano d’investimenti che prevede anche il ricambio di buona parte del parco automezzi, in servizio continuativo giornaliero che necessitano di manutenzioni quotidiane. Sono già stati acquistati e sono operativi 12 automezzi, con macchinari moderni, funzionali e meno impattanti dal punto di vista ecologico. Questo intervento, che si aggiunge ai lavori programmati nei prossimi mesi per l’adeguamento delle piattaforme ecologiche comunali, è necessario su più fronti: efficientamento del servizio di Igiene Urbana, maggiore sicurezza per i nostri lavoratori e tutela ambientale. Nel complesso, gli interventi alle strutture e alle attrezzature di Nord Milano Ambiente serviranno a garantire un servizio sempre più preciso e puntuale ai cittadini di Cinisello Balsamo” conclude Sandro Sisler, Amministratore unico di NMA S.p.a.