Nostos, il ritorno a Itaca. Esposizione delle opere di Barbara Pastorino

“Eppure anche così io voglio, e desidero tutti i giorni, tornare a casa e

vedere il momento del mio ritorno.”

(Odissea – libro V - vv 219-220)



La galleria Maiocchi15 inaugura giovedì 5 maggio, dalle ore 19 in via Maiocchi 15

a Milano, la mostra “Nostos, il ritorno a Itaca”, esposizione personale delle opere

dell’artista Barbara Pastorino.

In mostra saranno esposte circa una quindicina di tele della pittrice, tutte ispirate

ai miti greci e incentrate intorno al tema del “Nostos”, tipico topos della

letteratura epica.



Partendo dallo studio dell’Odissea di Omero e dei grandi racconti ellenici, l’artista

ha sviluppato, attraverso la sua arte, il tema del ritorno a casa dell’eroe: un

viaggio che è ambivalente, poiché alterna l’ardente desiderio di rientro in patria

dagli affetti, alla grande sete di conoscenza, esplorazione e attrazione verso

l’ignoto. Nostos è, infatti, anche la radice del termine “nostalgia”, che deriva da

nostos (ritorno) e àlgos (dolore).



Nell’Odissea, una volta terminata la guerra di Troia, è descritto il ritorno di Ulisse a

Itaca, dalla moglie Penelope e dal figlio Telemaco. L’eroe acheo è senza dubbio

simbolo di questo percorso che è anche interiore, perché implica il superamento

di diverse difficoltà e tentazioni per mantenere intatta la propria identità e status.

Questa potenza emotiva e comunicativa è la stessa che ritroviamo nelle tele della

pittrice, che non solo ha studiato con passione il testo di Omero, ma ne ha anche

ripercorso alcune tappe, navigando tra le isole greche per esplorare i luoghi

descritti e lasciarsi ispirare nella creazione dei suoi lavori.



Barbara Pastorino dipinge opere astratte ispirate dalla natura e dal viaggio, inteso

anche come ricordo e introspezione. Panorami remoti o subacquei, viaggi

nell'inconscio, rimandi mitologici e letterali sono al centro della sua ricerca.

Utilizza strati di colore e pigmenti per ottenere composizioni dai confini soffusi con

un cromatismo a volte rarefatto, altre volte più vivace e contrastante.



oltre i confini del quadro stesso.