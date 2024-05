Appuntamento al Mercato Centrale Milano con la due giorni dedicata alla musica che unisce culture e generazioni

Un festival per tutti e di tutti per mostrare, ancora una volta, che la musica e l’arte nella sua totalità non hanno confini: al Mercato Centrale Milano arriva il progetto che mette in musica la città "Note dal mondo".

Un pianoforte situato presso la scala storica, al piano terra, sarà il protagonista della serata: diversi pianisti si esibiranno per il Mercato Centrale.

Programma

Sabato 18 maggio

Alle ore 11.00 – Scala Storica: Alessandra Toni

Alessandra Toni è una pianista e compositrice italiana di musica neoclassica e crossover attualmente residente a Vienna. Il suo percorso artistico è nato da una profonda passione che trascende i generi, intrecciando elementi di new age e colonne sonore.

La musica di Alessandra mostra la sua miscela unica di audacia melodica e dinamismo ma, soprattutto, di profondità emotiva. Il suo album d'esordio, “The Best Chapter”, uscito a gennaio di quest’anno è un’avvincente incontro tra il Mediterraneo e il Nord Europa.

Alle ore 18.00 – Scala Storica: Alberto Cipolla

Alberto Cipolla è un pianista e compositore piemontese che ha anche scritto e prodotto musiche per programmi tv nazionali, colonne sonore per film e documentari, pièce teatrali, cortometraggi e sonorizzazioni per mostre d’arte. Lavora inoltre in ambito discografico come autore, arrangiatore, per concerti e album come quello di Elisa in collaborazione con Dardust, e direttore d’orchestra per alcuni pezzi di Sanremo come quello di Emma Marrone, Big Mama, Ariete ed Olly.

Alle ore 20.00 – Scala Storica: Califano Giuseppe

Giuseppe Califano è un compositore, pianista e direttore d’orchestra con più di 20 milioni di ascolti che affianca all’attività concertistica (oltre 100 concerti all’anno) quella di compositore, anche per cinema e teatro. Le sue opere per piano solo pubblicate con INRI CLASSIC / Metatron sono state inserite in ambitissime playlist internazionali di streaming. Dal 2021 è Ambassador italiano del format internazionale Candlelight. Nella primavera del 2025 debutterà con “Peter Pan”, la sua prima opera lirica. “A ceremony of colors” è il nome del suo nuovo album in uscita.

Domenica 19 maggio

Alle ore 11.00 – Scala Storica: Alberto Vescovi

Alberto Vescovi è un compositore e pianista che con il suo ultimo EP, “Attimi di tranquillità in una linea di fine corsa”, ha sperimentato e mescolato suoni. Questo l’ha portato ad una nuova espressività stilistica in cui pianoforte ed elettronica si intrecciano tra di loro.

Alle ore 16.00 – Scala Storica: Rita Ciancio

Rita Ciancio è una pianista e compositrice italiana di musica strumentale con crediti per film, webserie, cortometraggi e compagnie di danza. Rita ha un modo moderno di interpretare la sua musica: ricerca costante e innovazione linguistica con temi minimalisti e groove decisamente contemporanei in uno stile molto personale.

Alle ore 18.00 – Spazio Fare: Rom & Gagè – Special Guest: Moni Ovadia

"Musiche rubate"

Qual è la vera "musica zigana"? Chi sono i musicisti che hanno colpito l'immaginario di grandi compositori come Franz Liszt e Johannes Brahms, fino ai nostri giorni con le colonne sonore dei film di Kusturica e le melodie di grande successo dei Gipsy Kings?

Da mille anni questi musicisti attraversano i confini d'Europa appropriandosi dei repertori di danze e canti dei popoli che li ospitano. Le melodie da loro interpretate acquistano un inconfondibile stile virtuoso e orientaleggiante che colpisce il nostro immaginario invitandoci a viaggiare con le carovane zingare attraversando secoli e paesi in un continuo processo di assimilazione e, speriamo, di reciproca comprensione.

Special Guest – Moni Ovadia

Voce – Roxana Ene

Fisarmonica – Nelutu Baicu

Clarinetto – Paolo Rocca

Informazioni utili

Appuntamento 18 e 19 maggio dalle 11.00 alle 20.00

Presso il Mercato Centrale Milano in Via Giovanni Battista Sammartini, 2

Evento gratuito