Note su un tetto che scotta – edizione 2023

Milano, 1° giugno 2023 - Il 6 giugno alle ore 19.00 torna la rassegna musicale “Note su un tetto che scotta” presso l’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano (INT) molti artisti ancora una volta hanno deciso di donare a pazienti, familiari e personale sanitario un momento di relax e di benessere. “Questa settima edizione della rassegna musicale segna una svolta importante rispetto agli ultimi anni: l’evento si terrà in presenza, a confermare il ritorno alla normalità pre-Covid che riguarda anche il nostro istituto, pur con le cautele che manteniamo per la protezione dei pazienti” – sottolinea Marco Votta, Presidente dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. – “Per noi si tratta di un appuntamento ormai tradizionale, che da una parte cementa i già ottimi rapporti dell’Istituto con le realtà del terzo settore dell’area milanese, dall’altra testimonia il nostro impegno per offrire un momento di svago e relax ai nostri assistiti e ai loro caregiver. Un sentito ringraziamento va come sempre alle persone che si sono adoperate anche quest’anno per rendere possibile l’iniziativa, a partire dal nostro partner Officine Buone. Non voglio dimenticare infine il personale sanitario dell’INT per la dedizione dimostrata alle cure dei pazienti oncologici in anni molto difficili.” “Note su un tetto che scotta” è una manifestazione nata nel 2016 per iniziativa di Davide Scaramuzza, medico dell’Istituto, e di Paolo Colonnello, giornalista. L’obiettivo era di offrire, attraverso la musica, un po’ di sollievo dalla routine quotidiana che i degenti sono costretti a vivere, associando alla presenza in ospedale anche sensazioni positive e contribuendo così ad aumentare l’empatia tra personale medico e pazienti. Dall’idea si è passati poi all’organizzazione dei concerti grazie all’impegno di Paolo Polli, responsabile della comunicazione di INT e Stefano Signoroni, ricercatore genetista in Istituto che si è esibito in varie edizioni. “Il percorso terapeutico non è fatto solo di diagnosi, cure mediche e assistenza sanitaria: è importante che i pazienti ei loro caregiver si sentano accolti dalla struttura, trovando all’interno dell’ospedale anche momenti di benessere e serenità: la musica in questo senso è certamente un veicolo importante di messaggi positivi e una risorsa umana fondamentale che gioca un ruolo particolare ed è capace di generare emozioni profonde” – aggiunge Carlo Nicora, Direttore Generale INT. – “Voglio sottolineare anche che il ritorno alla partecipazione in presenza è un segnale di distensione che speriamo possa contribuire ulteriormente al benessere dei malati e dei familiari, senza dimenticare tutte le persone, sanitari e non, che lavorano in istituto”. La rassegna musicale è resa possibile anche quest’anno dalla partnership con Officine Buone, l’organizzazione no profit da sempre vicina a INT e che, all’interno dell’Istituto, ha girato la serie web di grande successo ‘Involontaria’. “Da oltre 10 anni Officine Buone porta la musica in oltre 50 ospedali italiani coinvolgendo oltre 1000 artisti volontari e tantissimi tra i più importanti nomi della musica italiana” - spiega Ugo Vivone, fondatore e Managing Director di Officine Buone. “Il 27 giugno, la rassegna ‘Note su un Tetto che Scotta’ ospiterà la semifinale di Special Stage Lombardia, un progetto nato proprio in Istituto Nazionale dei Tumori, che porterà tre giovani artisti ad esibirsi dal vivo, suonando cover e brani inediti di loro composizione. A valutare le esibizioni saranno i pazienti e il personale sanitario con il vincitore che potrà guadagnarsi l'accesso alla finalissima di Special Stage 2023, prevista in novembre”. L’iniziativa ha anche quest’anno il supporto di CONAD, che sostiene la rassegna musicale fin dalla sua prima edizione. “Il Sistema Conad – consorzio, cooperative e soci – è da sempre impegnato nel sostegno di iniziative di grande valore sociale nelle Comunità in cui operiamo” – ha dichiarato Francesco Pugliese, Direttore Generale di Conad – “Lo facciamo perché crediamo ogni giorno di più nel nostro ruolo sociale, nel nostro essere Persone oltre le cose, andando oltre la serranda per supportare il territorio e le sue iniziative culturali”. Ecco il programma della rassegna: - 6 giugno h 19.00: Riky Anelli and the Barrels - 13 giugno h 19.00: Colonna Jazz Quintet - 20 giugno h 19.00: Stefano Signoroni & The MC Band - 27 giugno h 19.00: Semifinale Special Stage Lombardia