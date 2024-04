La Notte Bianca in Bovisa tra shopping e divertimento

Venerdì 5 aprile in Bovisa arriva la Notte Bianca, una serata all'insegna dello shopping e del divertimento.

La Notte Bianca in Bovisa

Per l'occasione i cittadini potranno scoprire le vie del quartiere passeggiando e scoprendo i negozi che rimarranno aperti fino alle 22.

I negozi e i locali aperti

Tra i negozi e i locali aperti per l'occasione:

- Via Imbriani: La Cantina del Maurone, Ottica Rosa, Le Leccornie, Macelleria Tagli pregiati, Fiorilandia, Onoranze Funebri Bausan, Comproro, Kammi calzature, Bar Camparotto, Ortro panini, Dimensione taglio, 7Room abbigliamento, Speed Photo, Tecnocasa , RES Casa, Tuttopiùbasso Elettrodomestici, Tempocasa, Franco Acconciature, AM Moda.

- Via Mercantini: Danese Casa, Farina dolce e salato, Calzoleria La Rinnovatrice, AllWash, Agenzia Toscano Immobiliare, MAF Arredamenti

- Via Baldinucci: Ricci & Capricci parrucchieri. Dolcemania

- Via Candiani: Scudo Cafè

- Via De Capitani: Sorgente Benessere

- pza Schiavone: Erboristeria Albero della Vita, UgoBar, SimoImmobiliare

- Via Emilio Broglio, Oak Seed Studio , Macondo, Pizzeria Charile Brown,

- Via Vare': Fabio Del Duca Pasticciere , Toqui Churrascheria

- Piazza Bausan:VisionOttica, Panino & co, Focus Ottica, Armagni Pancafe', Lucy sartoria, Kecasa Outlet, caffè 999.

- Via Carnevali, Francesino Caffe

Il programma degli eventi

Di seguito il programma degli eventi:

- 16 - 22 Oak Seed Studio, via Broglio 8, mostra fotografica di Marco Merati dal titolo "IL CIELO SOPRA BOVISA”

Inoltre, a più riprese sempre presso Oak Seed Studio tra le 19 e le 22: Concerto del quartetto di sax: Speakeasy wind4tet Paolo Lo Polito sax alto, Matteo Pezzali sax alto, Giacomo Bertazzoni sax tenore, Lorenzo Faraò sax baritono

08:30 – 18:30 Via Candiani 102 Digital Area, copisteria, ospiterà un’opera dal titolo “A0”. A zero rappresenta il foglio di carta più grande in commercio ed equivale ad un metro quadrato.

09 – 19 Via Scalvini 3 Italy Maker, un laboratorio di stampa 3D, con “Untitled 3D” apre il proprio spazio gremito di stampanti 3D in azione.

14 – 20 Via Ugoni 1 Leccornie, avanguardistica pasticceria vegana, ospiterà l’opera di Yuri Rodkin “The Sublime and Pathétic Subject”. Opera ispirata alla natura floreale e bucolica della sessualità dell’artista.

17 – 19:30 Via Candiani 66 Innocenti Evasioni, il ristorante di Tommaso Arrigoni, permetterà al pubblico di visitare le opere di Fabio Pietrantonio in una mostra dal titolo “Arte a Tavola (Incontri)”.

17 – 19:30 Via Schiaffino 21 - Le Follie Ristorante, nel cuore della Street Art Road, ospiterà la mostra “Still Life On Red”. Due coppie di nature morte allestite nelle nicchie rosse dello spazio.

24h - Via Schiaffino, definita “Street Art Road”, Una parte della via è costellata dalle architetture policrome di Mendini. Mentre meta' della via centrale è affrescata dai murales dell'artista Elisabetta Mastro, mentre nel resto della via una carrellata di murales di varia natura.

24h - Via degli Imbriani 47 - Urban Program è una avveniristica panchina di design di Carlo Scardigno. Realizzata per una edizione della Design Week, è diventata patrimonio culturale permanente del quartiere.

24h - Fontana di Piazza Bausan, attrazione culturale e centro del quartiere, ospiterà un intervento letterario di poesia dal titolo “Inclinazione Poetica” a mezzo cartelli appesi sui grandi pali verdi che circondano la fontana e la piazza.

17 – 20 Via Carnevali 39 - Studio Heart-Ista nel laboratorio di ceramica coworking verrà allestita una collettiva di ceramiste dal titolo “Gang Bang”.

18 – 22 Via Baldinucci 60 - Presso Spazio LUAR, “Osservatorio la Goccia”. Un laboratorio per la biodiversità con presentazione del progetto di biorisanamento del parco e sessione di immersione sonora dei suoni della foresta urbana della Goccia.

18:30 – 22 Via Verità 7 - Foro Studio presenta “Epiderma”, Una profonda superficie. Una collettiva di arte contemporanea a tema materiale di superficie negli spazi dello studio di architettura.

18 – 22 Via Davanzati 51 - Wild Art Project presenta “Akhashic Records”. Lo studio delle quattro artiste ospiterà una performance sonora.

18 – 22 Via degli Imbriani 55 - Speed Photo, laboratorio di sviluppo e stampa e punto di riferimento nel mondo della fotografia milanese, ospiterà la mostra fotografica collettiva “Le Linee del Corpo”.

19 – 05 Piazza Schiavone 3 - Bassolamento Luminarie presenta “BAD MILANO…”. Una installazione luminaria site-specific, opera di Marco Bassolamento, celebrativa del progetto B.A.D. e del quartiere.

La chiusura presso Bovisa Mare

A partire dalle 22 in Via Mercantini 16, nel cortile interno, Bovisamare inaugurerà la mostra “Tutto estatico d’amor ride il ciel”.

Un’opera pittorica dalle grandi dimensioni del pittore Ignazio Giordano e si relazionerà con gli ultimi due lavori di Davide Genna, in un contesto di illuminazione unico e irripetibile.